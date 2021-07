Legende: Am Tag nach dem Finaleinzug Hat mit seiner Aktion in den sozialen Medien Verbundenheit ausgedrückt: Italiens Francesco Acerbi Reuters

Acerbi erinnert an Enriques Tochter

Italiens Nationalspieler Francesco Acerbi hat nach dem Halbfinal-Sieg bei der Europameisterschaft eine emotionale Botschaft an Spaniens Trainer Luis Enrique übermittelt. Der Verteidiger von Lazio Rom teilte auf Instagram , Link öffnet in einem neuen Fensterein Foto des 51-Jährigen mit dessen Tochter, die 2019 an Krebs gestorben war. Dazu postete Acerbi ein rotes Herz. Acerbi war selbst vor einigen Jahren an Krebs erkrankt, der 33-Jährige gilt als geheilt.

Legende: Emotionale Geste Francesco Acerbi erinnert auf Instagram an Luis Enriques verstorbene Tochter Instagram

Public Viewing: 16'000 im Römer Olympiastadion

Die Stadt Rom wird zum EM-Endspiel ein Public Viewing im Olympiastadion durchführen und bis zu 16'000 Tifosi zulassen, die den Final auf Grossbildschirmen mitverfolgen können. Die römische Stadtpräsidentin Virginia Raggi will mit der Eröffnung der Arena den Massenandrang auf der zentralen Piazza del Popolo und auf den Kaiser-Foren reduzieren, auf denen sich die Tifosi versammeln, um den Spielen der Azzurri beizuwohnen.