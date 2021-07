Legende: Dänemarks Fans müssen beim Halbfinal zuhause bleiben. Keystone

Dänemark: Keine dänischen Fans im Wembley

Dänemarks Nationalmannschaft muss in ihrem ersten EM-Halbfinal seit 1992 wegen der in England grassierenden Delta-Variante des Coronavirus auf Fans aus der Heimat verzichten. Wie das dänische Aussenministerium gegenüber mehreren Medien bestätigte, wird es für den Anhang keine Ausnahmegenehmigung von den Einreisebestimmungen nach London geben. Das sei das Ergebnis der Gespräche zwischen dem dänischen Botschafter und britischen Regierungsvertretern. Dänemark trifft am Mittwoch (ab 21 Uhr live auf SRF zwei) im Wembley-Stadion auf England. Sollten sich die Dänen durchsetzen, dürften sie über eine Sonderregelung immerhin 1000 Fans zum Endspiel am 11. Juli an selber Stelle begleiten.

Italien: Emerson soll Spinazzola vertreten

Verteidiger Emerson dürfte den verletzten italienischen Nationalspieler Leonardo Spinazzola beim EM-Halbfinal gegen Spanien am Dienstag (ab 20:10 Uhr live bei SRF zwei) in London ersetzen. Der 26-jährige Chelsea-Profi brasilianischer Herkunft war bereits beim Gruppenspiel gegen Wales (1:0) zum Einsatz gekommen. Beim englischen Champions-League-Sieger hat Emerson wenig gespielt. Sein Vertrag läuft noch bis am 30. Juni 2022.