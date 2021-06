Das läuft am Dienstag an der EURO

Programm in der Übersicht

21:00 Uhr: Kampf um den Gruppensieg

3. Spieltag Gruppe D Tschechien - England

Wembley Stadium

Kapazität: 90'652

Auslastung: 25%

zugelassene Zuschauer: 22'500 SRF zwei



Tschechien und England belegen Rang 1 und 2 und stehen definitiv in den Achtelfinals. Beide Teams weisen 4 Punkte auf. Da Finnland und die Ukraine nur 3 Zähler auf dem Konto haben, sind die Tschechen und die Engländer sicher unter den 4 besten Gruppen-3. Im Direktduell am Dienstagabend geht es um den Gruppensieg.

Gerade England dürfte aber einen Sieg anstreben, um die Gruppe als Tabellenerster zu beenden und kritische Stimmen in der Heimat zu besänftigen. Denn offensiv blieb das Team von Gareth Southgate bis jetzt einiges schuldig. Nur ein Tor brachten die englischen Stürmer in den Partien gegen Kroatien (1:0) und Schottland (0:0) an der EURO bisher zu Stande.

21:00 Uhr: Rappelt sich Kroatien noch einmal auf?

3. Spieltag Gruppe D Kroatien - Schottland

Hampden Park

Kapazität: 52'500

Auslastung: 22%

zugelassene Zuschauer: 12'000 SRF info



Kroatien steht vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen Schottland unter Zugzwang. Der WM-Finalist von 2018 steht nach zwei schwachen Auftritten mit nur einem Punkt da und braucht gegen die Schotten dringend einen Sieg, um den Achtelfinal noch zu erreichen. Und selbst 3 Punkte könnten unter Umständen nicht für Rang 2 reichen. Als einer der besten 4 Gruppendritten läge eine Qualifikation für die K.o.-Phase dennoch im Bereich des Möglichen.

Legende: Sein Team ist gegen Schottland gefordert Kroatiens Captain Luka Modric. imago images

Mit breiter Brust nimmt Gegner Schottland das letzte Gruppenspiel in Angriff. Nach dem erkämpften 0:0 gegen den grossen Rivalen England, das auf der Insel schon fast wie ein Sieg gefeiert wurde, brauchen aber auch die «Bravehearts» 3 Punkte, um ein vorzeitiges Turnier-Aus zu verhindern. Dabei müssen die Schotten auf ihren Shootingstar Billy Gilmour verzichten. Der 20-Jährige vom FC Chelsea wurde positiv auf das Coronavirus getestet.