Die Schweiz muss gegen die Türkei dringend liefern. Gleichzeitig will Wales seine gute Ausgangslage gegen das bereits qualifizierte Italien nutzen. Zu Gast im Studio: Beni Huggel.

Das läuft am Sonntag an der EURO

Programm in der Übersicht

18:00 Uhr: Nati unter Zugzwang

3. Spieltag Gruppe A Schweiz - Türkei

Nationalstadion Baku

Kapazität: 69'870

Auslastung: 44%

zugelassene Zuschauer: 31'000

SRF zwei



Erst 1 Punkt auf dem Konto, 2 äusserst bescheidene Auftritte und diverse störende Nebenschauplätze: Die EM-Endrunde läuft definitiv noch nicht so, wie es sich die Schweizer Nati vorgestellt hat. Rechenspiele lassen sich kaum mehr vermeiden. Doch bevor die Schweizer mit einem Auge auf das Ergebnis von Wales in Rom blicken, müssen sie ihre eigenen Hausaufgaben machen.

Aus Sicht der Türken ist klar: Nur bei einem Sieg bleibt Hoffnung. Falls es nicht klappt, stellt sich auch die Trainerfrage. Die Verantwortung für die schlechten Ergebnisse trage er, versicherte Nationalcoach Senol Günes jedenfalls. Es klang bereits nach Abschied.

Wird die Türkei vom «Geheimfavoriten» zur «Enttäuschung»? Die Medien in der Heimat haben sowieso längst resigniert. «Lasst uns nach Hause gehen», titelte Hürriyet.

18:00 Uhr: Italien kann eigenen Rekord einstellen

3. Spieltag Gruppe A Italien - Wales

Olympiastadion Rom

Kapazität: 72'698

Auslastung: 22%

zugelassene Zuschauer: 16'000 SRF info



1 Punkt reicht Italien zum Gruppensieg. Die formstarke «Squadra Azzurra» ist klarer Favorit und seit 29 Spielen (24 Siege, 5 Unentschieden) unbesiegt, zuletzt gab es 10 Siege in Serie mit 31:0 Toren. Die 30. Partie ohne Niederlage wäre italienischer Rekord, was Captain Giorgio Chiellini aber völlig egal ist: «Uns interessieren diese ganzen Rekorde nicht, darüber denken wir nicht nach.»

Wales beschäftigt ebenfalls eine Serie. Beim 2:0 gegen die Türkei verpasste Gareth Bale per Penalty die grosse Chance auf seinen 1. Treffer im Nationaltrikot seit 20 Monaten. Zuletzt hatte er am 19. Oktober 2019 beim 1:1 gegen Kroatien getroffen. 13 Länderspiele oder 920 Minuten blieb Bale (94 Länderspiele, 33 Tore) seitdem ohne Treffer für die «Dragons». Mit 4 Punkten auf dem Konto stehen die Waliser hervorragend da, auch eine (tiefe) Niederlage könnte ihnen noch zu Platz 2 in der Gruppe A reichen.