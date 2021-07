Ein Abschluss der Schotten wird im Gruppenspiel gegen Tschechien abgeblockt, der Ball gelangt recht zufällig zu Patrik Schick, der sich kurz vor der Mittellinie befindet. Der Leverkusen-Stürmer blickt kurz auf – und trifft dann einen Entscheid, der später jeder Highlight-Show zur EURO den Stempel aufdrücken wird. Aus nachgemessenen 45,5 Metern überlobt der Linksfuss den schottischen Keeper.

Wer erzielte das schönste Tor? Schliessen 00:45 Patrik Schick Der tschechische Stürmer trifft aus knapp 50 Metern. Patrik Schick % Schliessen 00:58 Xherdan Shaqiri Mit seinem schwächeren rechten Fuss zirkelt der Schweizer den Ball herrlich in die Maschen. Xherdan Shaqiri % Schliessen 00:42 Luka Modric Der Kroate zaubert gegen Schottland mit dem Aussenrist. Luka Modric % Schliessen 00:34 Paul Pogba Der Franzose bringt sein Team im Achtelfinal gegen die Schweiz mit einem Schuss in den rechten Winkel 3:1 in Führung. Paul Pogba % Schliessen 00:58 Mikkel Damsgaard Mit einem wuchtigen Freistoss schiesst der Däne seine Mannschaft im Halbfinal gegen England in Führung. Mikkel Damsgaard % Schliessen 00:52 Mario Gavranovic In der Nachspielzeit im Achtelfinal gegen Frankreich rettet der Stürmer die Schweiz in die Verlängerung. Mario Gavranovic % Schliessen 00:54 Alvaro Morata Der Spanier bringt sein Team im Achtelfinal gegen Kroatien in der Verlängerung wieder auf die Siegerstrasse. Alvaro Morata % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Nicht nur ein «schickes» Ding, sondern ein absolutes Traumtor. Das sehen auch die SRF-User so. 27 Prozent der über 10'000 Stimmen gingen an den tschechischen Knipser. Die weiteren Podestränge nehmen die Treffer einer Partie ein, an die wir uns noch sehr lange mit einem zufriedenen Lächeln zurückerinnern werden: dem Achtelfinal zwischen der Schweiz und Frankreich.