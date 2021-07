Legende: Bislang eine Bank Die Defensive der Engländer um Torhüter Jordan Pickford und Verteidiger John Stones. imago images

Wann: Sonntag, 11. Juli, 21:00 Uhr (live auf SRF zwei und in der SRF Sport App)

Wo: Wembley, London

«Football's coming home»: Nichts drückt die Sehnsucht der Engländer nach dem ersten Titel seit dem Heim-WM-Triumph 1966 so aus wie dieser Leitspruch. 1996 verpassten die «Three Lions» noch das Endspiel an der Heim-EM.

In diesem Jahr ist das Team von Gareth Southgate dem langersehnten Erfolg noch ein Stück näher gerückt. Entsprechend gross ist auch der Druck, der auf den Engländern lastet. Alles andere als der 1. EM-Titel vor heimischem Publikum wäre nach dem Verlauf dieser Endrunde eine grosse Enttäuschung.

Das Prunkstück bei den Engländern ist die Defensive: Erst ein Gegentor kassierten Torhüter Jordan Pickford und seine Vorderleute in bislang 6 Spielen.

Legendärer EM-Titel von Italien

Auf einen EM-Titel muss Italien fast schon so lange warten wie England auf einen Titel überhaupt. Die «Squadra Azzurra» krönte sich erst einmal zum Europameister, 1968 im eigenen Land.

Damals bestand die Endrunde lediglich aus 4 Teams und blieb vor allem aufgrund des legendären Münzwurfes in Erinnerung, der Italien nach einem Unentschieden im Halbfinal gegen die Sowjetunion in den Final brachte. Im Final bezwang Italien Jugoslawien in einem Wiederholungsspiel 2:0, nachdem die 1. Begegnung 1:1 geendet hatte.

Kürzere Durststrecke bei Italien

Letztmals einen Pokal in die Höhe stemmen konnten die Italiener 2006, als sie in Deutschland Weltmeister wurden. Die Durststrecke ist also nicht ganz so lang wie jene des Gegners, dennoch ist der Titelhunger natürlich auch bei den Italienern gross. Das Team von Roberto Mancini steht zwar weniger unter Druck, wird aber am Sonntag ein ganzes Stadion gegen sich haben.

Italien fiel im Turnierverlauf vor allem durch die taktische Flexibilität auf. Nach eher offensiven Ausrichtungen zum Turnierbeginn überliessen die Italiener vor allem im Halbfinal gegen Spanien dem Gegner weitgehend das Spieldiktat. Man darf gespannt sein, auf welche Taktik Mancini im Final setzt.