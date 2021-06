Englands hochgelobte Offensive hat an der EURO erst 1 Tor zustande gebracht – nun steht Captain Kane in der Kritik.

Legende: Kam an der EURO noch nicht auf Touren Harry Kane. Keystone

Englands hochgelobtes Offensivtrio hat einen Marktwert von fast 300 Millionen Euro – die Ausbeute mit lediglich einem Tor ist dafür äusserst dürftig. Klar, dass die Medien nicht mit Kritik sparen, und insbesondere Harry Kane muss sich in diesen Tagen einiges anhören.

Der WM-Torschützenkönig ist noch ohne Treffer, ganze 16 Ballkontakte hatte er beim biederen 0:0 der «Three Lions» in der «Battle of Britain» gegen Schottland am vergangenen Freitag.

Sancho, Rashford oder Grealish als Alternativen

Alternativen stünden bei England bereit: Mehr Schwung könnte unter anderem Borussia Dortmunds Jadon Sancho bringen, der noch nicht zum Zug gekommen ist. Ex-Nationalstürmer Wayne Rooney sprach sich in der Times für Sancho aus: «Er ist einer der Besten im Dribbling.» Auch Jack Grealish oder Marcus Rashford haben sich auf höchstem Niveau bereits bewiesen.

Er ist unser wichtigster Spieler, daran gibt es keinen Zweifel.

Kane bat um Geduld, vor dem finalen Gruppenspiel gegen Tschechien lautete seine Nachricht an die Fans: «Don't panic» – nur keine Panik!

Teammanager Gareth Southgate war ebenfalls bemüht, die Wogen zu glätten. Er lobte seinen glücklosen Torjäger – und sprach ihm bei ITV eine Stammplatzgarantie aus. «Ich weiss, dass im Moment viele Fragen über ihn gestellt werden. Aber er hat sowas schon 100 Mal durchgemacht.»

Immer noch komfortable Ausgangslage

Kane, so Southgate, sei «unser wichtigster Spieler, daran gibt es keinen Zweifel. Um zu erkennen, wie wichtig er ist, muss man sich nur seine Torbilanz bei uns anschauen.» Kane war bei der WM 2018 auf 6 Tore gekommen, in der abgelaufenen Saison war er mit 23 Treffern für Tottenham Hotspur Torschützenkönig.

Würden Sie Harry Kane aus der Startelf nehmen? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Überhaupt ist die Ausgangslage Englands immer noch sehr komfortabel, trotz aller Kritik. Mit einem Sieg gegen Tschechien wäre der Gruppensieg sicher, ein Unentschieden reicht für Platz zwei. «Wir wollen», betonte Kane, «die Gruppe ganz vorne abschliessen.»