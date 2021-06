Legende: Wie weit kommen sie in diesem Jahr? Xherdan Shaqiri (rechts) und die Schweiz wollen bei der EURO im Minimum die Achtelfinals erreichen. Keystone

Am 11. Juni geht sie los, die gesamteuropäische Fussball-EURO. Im Endspiel einen Monat später wird am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion der 16. Europameister gekürt. Wer wird Nachfolger von Portugal? Oder verteidigen Cristiano Ronaldo und Co. gar den Titel? Stimmen Sie jetzt ab:

Wer wird Europameister? Schweiz Schweiz % Italien Italien % Belgien Belgien % Niederlande Niederlande % England England % Kroatien Kroatien % Spanien Spanien % Deutschland Deutschland % Frankreich Frankreich % Portugal Portugal % Eine andere Mannschaft Eine andere Mannschaft % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Einer der 24 Teilnehmer ist die Schweiz. Die Nati blieb beim letzten Turnier vor 5 Jahren im Achtelfinal im Penaltyschiessen gegen Polen auf der Strecke. Können die Schützlinge von Vladimir Petkovic 2021 einen Schritt weiter gehen? Was sagt Ihr Bauchgefühl?

Wie weit kommt die Schweiz? Europameister Europameister % Final Final % Halbfinal Halbfinal % Viertelfinal Viertelfinal % Achtelfinal Achtelfinal % Out in der Vorrunde Out in der Vorrunde % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Obschon die Europameisterschaften ein Mannschafts-Wettkampf sind, werden auch individuelle Auszeichnungen vergeben. Die wichtigste: die Trophäe für den Torschützenkönig. 2016 ging diese an den Franzosen Antoine Griezmann mit 6 Treffern. Vier Jahre zuvor hatten bereits 3 Tore für Platz 1 genügt (gleich 6 Spieler teilten sich diesen). Wer hat dieses Jahr den besten Torriecher? Sagen Sie es uns: