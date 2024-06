Gastgeber Deutschland steht nach einem 2:0-Sieg in Dortmund über Dänemark an der EURO 2024 im Viertelfinal.

Beide Tore fallen nach der Pause – in der 1. Halbzeit war die Partie wegen eines Gewitters noch lange unterbrochen worden.

Im Viertelfinal trifft Deutschland am Freitagabend in Stuttgart auf Spanien oder Georgien.

Es hätte der grosse Abend des Joachim Andersen werden können. Hätte. Doch statt zum dänischen Helden wurde der Innenverteidiger zum Unglücksraben, zum Ursprung der Niederlage. Dabei hatte er sich in der 48. Minute sogar kurzzeitig über seinen ersten Länderspiel-Treffer und das vermeintliche 1:0 gefreut.

Doch das Tor zählte nicht. Vorlagengeber Thomas Delaney stand nach einer unübersichtlichen Situation im Anschluss an einen Freistoss im deutschen Strafraum knapp im Abseits, weshalb Andersens zielgenauer Abschluss ins linke untere Eck keine Veränderung auf der Anzeigetafel zufolge hatte.

00:45 Video Andersen jubelt – doch das Tor wird aberkannt Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Havertz vom Punkt

Und wäre der aberkannte Treffer nicht schon bitter genug, stand Andersen wenige Minuten später erneut im Zentrum des Geschehens. Dieses Mal aber im eigenen Strafraum:

51. Minute: Schiedsrichter Michael Oliver schreitet plötzlich zum Videobildschirm. Eine Flanke von David Raum prallte aus kurzer Distanz und nur leicht an Andersens Hand. Die Berührung ist aber klar zu sehen – es gibt Penalty.

Schiedsrichter Michael Oliver schreitet plötzlich zum Videobildschirm. Eine Flanke von David Raum prallte aus kurzer Distanz und nur leicht an Andersens Hand. Die Berührung ist aber klar zu sehen – es gibt Penalty. 53. Minute: Kai Havertz läuft zum fälligen Elfmeter an. Wie bereits im Startspiel gegen Ungarn verwertet er sicher, dieses Mal unten rechts – 1:0 für Deutschland.

Nach diesem Gegentreffer standen die Dänen, die zuvor sehr tief verteidigt hatten, offener. In der 68. Minute lancierte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck Jungspund Jamal Musiala. Der Flügelspieler schüttelte seinen Gegenspieler – es war wieder Andersen – ab, und vollendete vor dem zögernden Kasper Schmeichel gekonnt zum 2:0. Die Entscheidung.

Schliessen 08:47 Video Die Live-Highlights bei Deutschland - Dänemark Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 47 Sekunden. 01:10 Video Hands von Andersen – Havertz trifft vom Punkt Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 00:48 Video Musiala vollendet gekonnt zum 2:0 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Gewitter sorgt für Unterbruch

In der 1. Halbzeit hatten die beiden Teams bereits nach 35 Minuten den Gang in die Kabinen angetreten. Der Grund dafür war nicht etwa eine falsch eingestellte Uhr des Unparteiischen, sondern ein aufziehendes Gewitter. Während das Unwetter für spektakuläre Bilder und eine runde 25-minütige Unterbrechung sorgte, hatten die Teams Zeit, die Taktik neu zu besprechen.

02:07 Video Heftiges Gewitter über Dortmund führt zu Spielunterbruch Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

Früchte trugen diese Besprechungen dann nur für die Deutschen – die als verdienter Sieger an der Heim-EM in den Viertelfinal einziehen. Abgesehen vom kurzen dänischen Schock durch das vermeintliche 1:0 war Deutschland das dominantere Team und hätte durchaus auch noch höher gewinnen können. Auch dem Gastgeber wurden nämlich zwei Tore aberkannt.

So geht's weiter

Deutschland bestreitet seinen Viertelfinal am Freitagabend in Stuttgart gegen Spanien oder Georgien. Diese Teams messen sich in ihrem Achtelfinal am Sonntagabend um 21:00 Uhr.