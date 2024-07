England setzt sich an der EURO im Halbfinal in Dortmund mit 2:1 gegen die Niederlande durch.

Den entscheidenden Treffer erzielt Ollie Watkins in der 90. Minute.

Im Final fordern die Engländer am Sonntag in Berlin Spanien.

In der 80. Minute wunderte sich wohl so mancher England-Fan. Beim Stand von 1:1 im EM-Halbfinal gegen die Niederlande wechselte Trainer Gareth Southgate Captain Harry Kane und Phil Foden aus. Ob sich diese Massnahme am Ende vielleicht noch rächen sollte? Im Gegenteil: Für Kane kam Ollie Watkins ins Spiel. 10 Minuten nach seiner Einwechslung avancierte der 28-jährige Stürmer von Aston Villa zur ganz grossen Figur.

Der für Foden ins Spiel gekommene Cole Palmer steckte in der 90. Minute auf der rechten Seite durch für Watkins. Dieser nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an und bezwang Bart Verbruggen mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Die Niederlande waren zu keiner Reaktion mehr fähig. Die Engländer stehen damit wie bereits an der EM vor 3 Jahren im Final. Dort fordern sie am kommenden Sonntag in Berlin Spanien.

00:44 Video Hier erzielt Watkins das goldene Tor Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 10.07.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Kanes Antwort auf Simons Traumtor

Wie bereits im 1. Halbfinal am Dienstag zwischen Spanien und Frankreich brauchte auch die Partie in Dortmund keine grosse Anlaufzeit. Bereits in der 7. Minute sorgten die Niederlande für ein erstes Highlight. Xavi Simons eroberte den Ball gegen Declan Rice, nutzte den freien Raum vor ihm und zog kurz vor dem Strafraum ab. Zwar rutschte er dabei noch aus, sein Geschoss schlug dennoch in der linken hohen Ecke ein.

00:47 Video Xavi Simons trifft traumhaft zur Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 10.07.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Die Engländer, die an diesem Turnier über weite Strecken spielerisch enttäuscht hatten, zeigten sich allerdings nicht wirklich geschockt von diesem frühen Rückschlag. In der 13. Minute setzte der viel gescholtene Kane mit einem tückischen Aufsetzer eine erste Duftmarke. Nur wenige Sekunden später stand der Stürmer von Bayern München wieder im Fokus.

Von Bukayo Saka gelangte der Ball zu Kane, der seinen Volleyschuss zwar über das Tor setzte, dabei aber von Denzel Dumfries am Fuss getroffen wurde. Nach VAR-Konsultation entschied Schiedsrichter Felix Zwayer auf Penalty. Kane übernahm die Verantwortung und verwandelte vom Punkt mit einem platzierten Schuss in die linke untere Ecke.

01:18 Video Dumfries trifft Kane am Fuss – der VAR greift ein Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 10.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Dumfries und Foden im Pech

In einer begeisternden Partie kamen in der Folge beide Teams einem weiteren Treffer nach rund einer halben Stunde näher. Dumfries setzte einen Kopfball nach einem Eckball an die Latte. Auf der Gegenseite war es Foden, dessen Schuss am weiten linken Pfosten landete. Die Engländer waren jetzt klar am Drücker, Foden vergab vor der Pause noch 2 weitere gute Möglichkeiten.

00:20 Video Zuerst die Latte, dann der Pfosten: Dumfries und Foden scheitern Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 10.07.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Niederlande gefährlicher

Nach der Pause nahm sich das Spiel zunächst eine kleine Auszeit. England kontrollierte zwar das Spiel, blieb offensiv aber wie so oft an dieser EURO harmlos. Die Niederländer agierten derweil sehr diszipliniert, drehten dann ihrerseits nach einer guten Möglichkeit von Virgil van Dijk in der 65. Minute noch einmal auf. Das Team von Trainer Ronald Koeman wirkte gefährlicher, Zählbares gelang ihr aber auch nicht mehr.

Nach einem Aufreger in der 79. Minute, als ein Treffer von Saka wegen eines vorangegangenen Offsides aberkannt wurde, deutete alles auf eine Verlängerung hin. Watkins hatte da aber etwas dagegen.