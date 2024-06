Albanien und Kroatien trennen sich in der Gruppe B an der EURO 2024 spektakulär mit 2:2.

Ein Doppelschlag bringt die Kroaten auf die Siegerstrasse, doch Albanien gleicht in der Nachspielzeit noch aus.

Weiter geht's in der Gruppe B erst am Donnerstagabend. Dann messen sich Spanien und Italien in Gelsenkirchen.

Die Erinnerungen ans Startspiel gegen Italien waren bei den Albanern sicher wieder hochgekommen. Wieder hatten sie geführt, wieder lagen sie kurz vor Schluss mit 1:2 in Rückstand. Doch Aufgeben war keine Option. Gegen erstaunlich offenstehende Kroaten rannten die Albaner an – bis das 2:2 in der Nachspielzeit tatsächlich noch gelang.

Es war Mittelfeldspieler Klaus Gjasula, der nach starker Vorarbeit im Strafraum plötzlich freistand und für albanische Jubelstürme im Hamburger Volksparkstadion sorgte. Mit dem 2:2 sicherte er Albanien den ersten Punkt an dieser EURO – und machte gleichzeitig einen vorangegangen Fehler wieder gut.

Budimir mit Wirkung

Denn Gjasula war rund eine Viertelstunde zuvor noch auf der Gegenseite im Fokus gestanden. Nach einem Abschluss Mario Pasalics lenkte er den Ball unglücklich ins eigene Tor und war dadurch für die kroatische Führung besorgt (76.).

Bereits zwei Zählerumdrehungen zuvor hatten die Kroaten jubeln dürfen. Der kurz zuvor eingewechselte Ante Budimir leitete im Strafraum weiter auf Andrej Kramaric. Der Stürmer genoss zu viele Freiheiten, zielte genau und traf flach zum Ausgleich.

Frühe albanische Führung

Bei Kroatien war im Vergleich zur 0:3-Auftaktniederlage gegen Spanien unter anderem Ivan Perisic in die Startelf gerückt. Der 35-Jährige wurde allerdings nicht wie gewohnt auf dem Flügel, sondern als linker Aussenverteidiger eingesetzt. Mit der neuen Position hatte er vor allem zu Beginn sichtlich Mühe.

So verhinderte er in der 11. Minute nicht die Flanke von Jasir Asani, liess dem Gegenspieler viel zu viel Platz. Die scharfe Hereingabe des Albaners wurde zur perfekten Vorlage für Qazim Laci, der sich von Marcelo Brozovic gelöst hatte und einköpfelte. Das 1:0 für den Aussenseiter, das nicht ganz unhaltbar aussah.

Chancen auf den Achtelfinal

Mit dem Remis halten sich beide Teams die Chancen auf eine Achtelfinal-Qualifikation aufrecht. Mit je einem Punkt nach zwei Partien muss im abschliessenden Gruppenspiel jedoch definitiv ein Sieg her. Albanien trifft am Montagabend ab 21:00 Uhr in Düsseldorf auf Spanien, Kroatien in Leipzig auf Italien.