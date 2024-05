Legende: Kam in dieser Saison zu seinem Premier-League-Debüt Der 18-jährige Ben Doak. imago images/PA Images

Schottlands Nationaltrainer Steve Clarke überrascht bei der Bekanntgabe des EM-Aufgebots, das zunächst 28 Spieler umfasst.

Der 26-jährige Defensivspieler Ross McCrorie von Bristol City aus der zweiten englischen Liga und der 18-jährige Teenager Ben Doak vom FC Liverpool haben bislang noch kein Länderspiel für das A-Team bestritten. Der junge Stürmer erhielt nach starken Leistungen mit der U21 sogar erstmals ein Aufgebot.

Das schottische EM-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Tor: Zander Clark (Heart of Midlothian), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell) Verteidigung: Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Scott McKenna (FC Kopenhagen), Ross McCrorie (Bristol), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Glasgow Rangers), Greg Taylor (Celtic Glasgow), Kieran Tierney (Real Sociedad) Mittelfeld: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (Glasgow Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic Glasgow), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United) Sturm: Ché Adamas (Southampton), Ben Doak (Liverpool), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic Glasgow), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)

Zweiter Gegner der Schweiz

Die Schotten, deren Trainer seit 2019 im Amt ist, schlagen das EM-Quartier in Garmisch-Partenkirchen auf. Sie bestreiten am Freitag, 14. Juni, in München das Eröffnungsspiel gegen Deutschland.

Am Mittwoch, 19. Juni, kommt es in Köln zum Aufeinandertreffen gegen die Schweiz. Am Sonntag, 23. Juni, steht in Stuttgart das dritte Gruppenspiel gegen Ungarn an.

02:20 Video Archiv: Nati-Gegner Schottland taucht gegen Nordirland Aus Sport-Clip vom 26.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.