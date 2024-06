Die Schweiz gewinnt das zweitletzte Testspiel vor der EURO in Luzern gegen Estland deutlich mit 4:0.

Vor 14'473 Fans in der ausverkauften Swissporarena sorgt die Nati mit 3 Toren nach der Pause für die Differenz.

Den letzten Test vor der EM bestreitet die Schweiz am Samstag in St. Gallen gegen Österreich.

In der Pause muss Murat Yakin die richtigen Worte gefunden haben. Schliesslich zeigte seine Mannschaft in den ersten Minuten der 2. Halbzeit gegen Estland vieles von dem, was noch vor der Pause gefehlt hatte: Spielwitz, hohe Laufbereitschaft und den Willen, zum Abschluss zu kommen.

Nur 103 Sekunden dauerte es so in Hälfte 2, bis Joker Ruben Vargas den ebenfalls eingewechselten Zeki Amdouni im Strafraum fand und dieser flach zum 2:0 in die weite Ecke einschiessen konnte.

Shaqiri scheitert und trifft dann doch

Nur wenig später geriet ein Abschluss von Vincent Sierro (ebenfalls ab der Pause neu im Spiel) zu zentral und Amdounis Chance wurde von Estlands Keeper Matvei Igonen pariert. In der 64. Minute war es Nico Elvedi, der den Ball nach einem Freistoss von Xherdan Shaqiri zum 3:0 über die Linie stochern konnte.

Schliessen 00:56 Video Joker Amdouni sticht nach schöner Vorarbeit Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden. 01:04 Video Elvedi behält die Übersicht und trifft Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Gleichzeitig darf nicht unterschlagen werden, dass kurz vor dem 3:0 auch Yvon Mvogo sein Können zeigen musste. Der Lorient-Goalie war sowohl beim Abschluss von Markus Poom und vor allem beim Knaller von Artur Pikk auf der Höhe. Zudem darf das Team von Trainer Thomas Häberli, der seine Dernière auf der estnischen Bank absolvierte, nicht als Gradmesser für höhere Aufgaben betrachtet werden.

Schär geht und keiner kommt

Die Party auf den Rängen der mit 14'473 Fans ausverkauften Swissporarena begann knapp 20 Minuten vor Schluss endgültig, als Shaqiri mit seinem 2. Penalty-Versuch auf 4:0 stellte. Mit seinem ersten Schuss war er zwar an Igonen gescheitert, dieser hatte sich indes zu früh von der Linie bewegt. Amdouni war zuvor im Strafraum gefoult worden. Es war der höchste Sieg der Schweizer seit dem 5:0 gegen Belarus im März des letzten Jahres.

01:06 Video Shaqiri nutzt vom Penaltypunkt seine 2. Chance Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Für ein Kuriosum sorgte Fabian Schär in der Schlussphase. Offenbar angeschlagen, verliess der Newcastle-Verteidiger das Feld. Weil Yakin sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, spielte die Nati zu zehnt zu Ende.

Zuber und Duah zeigen sich

So endete eine Partie mit fast durchwegs positiven Eindrücken, die vor der Pause auch ihre zähen Phasen gehabt hatte. Gegen die Weltnummer 123 hatte die Schweiz im 3-4-3-System zwar alles im Griff, kam aber nur zu wenigen Chancen.

05:06 Video Schweiz – Estland: Die Live-Highlights Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 6 Sekunden.

Yakin schenkte in der Offensive Steven Zuber und Debütant Kwadwo Duah das Vertrauen und das Duo konnte im «EM-Casting» in seinen 45 Spielminuten durchaus überzeugen. Rasgrad-Stürmer Duah war oft in Bewegung, sein einziger (starker) Abschluss wurde allerdings nach einer Viertelstunde von Igonen pariert.

Odermatt gefeiert

Zuber machte es wenig später besser. Nach einem Energieanfall schloss er ab, wurde geblockt und traf mit seinem 2. Versuch herrlich in die Maschen. Es war sein erstes Tor in der Nati seit dem 9. Oktober 2021 und das 11. insgesamt.

Gefühlt schon so lange hatte sich in der Schweiz zuletzt die Sonne nicht mehr gezeigt. In Luzern trug dagegen auch das Wetter seinen Teil zu einem gelungenen Abend bei. Genau so im übrigen wie auch Marco Odermatt. Der Gesamtweltcupsieger eröffnete die Partie symbolisch und wurde von den Rängen frenetisch gefeiert. Fast so wie die Nati nach 90 Spielminuten.

Schliessen 00:45 Video Zubers Schuss in den linken Winkel zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:39 Video Olympiasieger Odermatt eröffnet die Partie Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

So geht es weiter

Für die Schweizer geht es nun zurück nach St. Gallen, wo die letzten Vorbereitungstage anstehen. Im Verlauf der Woche wird Trainer Yakin sein definitives EURO-Kader bekanntgeben, die Deadline ist am Freitag.

Einen Tag später bekommt es die Schweiz im letzten EM-Test mit Österreich zu tun. Bevor es am Montag per Bahn nach Stuttgart ins EURO-Camp geht, geniessen die Spieler noch einen letzten freien Tag in der Heimat.