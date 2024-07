Legende: Entscheidend für den Viertelfinal-Einzug Cody Gakpo. IMAGO / ANP

Ausgebildet bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden, spielt Cody Gakpo seit mittlerweile eineinhalb Jahren in der Premier League bei Liverpool. Dort hat er eine wechselhafte Saison mit einigen Problemen hinter sich. «Diese Phasen sind normal. Manchmal hat man einen schlechten Lauf», erklärte der 25-Jährige.

Ganz anders sieht es im Nationalteam aus. An der EURO liefert der Flügelspieler ab, steht nach vier Partien bei drei Treffern und einer Vorlage. Damit ist er in einem nicht immer überzeugenden niederländischen Team an über der Hälfte aller Tore direkt beteiligt gewesen.

01:03 Video Gakpo trifft gegen Rumänien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Lob von allen Seiten

Überhaupt scheint Gakpo das Rampenlicht der grossen Turniere zu mögen, bereits an der WM 2022 war er dreifach erfolgreich. Für sein Spiel, aber auch für seine ruhige, unaufgeregte aber doch erfolgreiche Art erntet der Rechtsfuss Lob von allen Seiten. So zum Beispiel von Trainer Ronald Koeman: «Vielleicht ist er bis jetzt der wichtigste Spieler. Ich hoffe, dass die anderen auf sein Niveau kommen.»

Auch Captain Virgil van Dijk war voll des Lobes über seinen Klubkollegen: «Cody spielt auf so einem hohen Level. Er ist sehr wichtig für uns.» Noch weiter gingen die heimischen Medien, die den Offensivspieler bereits mit einem ganz grossen verglichen: «Mit Gakpo ist es wie mit Arjen Robben früher», titelte der Telegraaf.

Auch wenn die beiden Kicker sich in einigen Aspekten unterscheiden – etwa ihre Position in der Offensive, ihre Grösse, ihre Haarpracht – ähneln sie sich vor allem bei einer Aktion: Sturmlauf über die Seite, Haken schlagen, in die Mitte ziehen, schiessen. Das war Robbens Markenzeichen, und auch Gakpo traf genau so etwa gegen die Rumänen. «Das niederländische Team hat wieder eine tödliche Waffe», jubilierte die Zeitung AD.

Das Puzzle wird zusammengesetzt

Auch im Viertelfinal gegen die Türkei werden Gakpos Qualitäten wieder gefragt sein. Das niederländische Team, das beim überzeugenden 3:0 gegen Rumänien – Gakpo brillierte mit Tor und Vorlage – endlich seine Form gefunden hat, ist klar favorisiert.

«Wir werden besser», sagte Gakpo. «Einige Puzzleteile fehlen noch, aber das wird schon.» Eines der wichtigsten Puzzleteile, das ist ohnehin der Flügelspieler selbst.

00:29 Video Bereits gegen Polen traf Gakpo Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.