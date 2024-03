Nagelsmann bot für die Tests gegen Frankreich (23.03.) und die Niederlande (26.03.) sechs formstarke Debütanten auf: Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav (alle Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Jan-Niklas Beste (Heidenheim) und Maximilian Beier (Hoffenheim).

«Der Reiz des Neuen muss da sein. Der Reiz muss in den Augen funkeln», begründete Nagelsmann seinen Umbau. Einen «Grossteil der Spieler» seines aktuellen Aufgebots will der 36-Jährige auch an die EM mitnehmen, wo die DFB-Auswahl in der Gruppenphase unter anderem auf die Schweiz trifft. Gleichzeitig betonte er: «Für keinen ist die Tür zu.»

Kroos und Neuer zurück

Vorerst rausgeflogen sind nach den enttäuschenden letzten Test-Auftritten Mats Hummels, Niklas Süle (beide Dortmund), Leon Goretzka (Bayern), Robin Gosens (Union Berlin) und Torhüter Kevin Trapp (Frankfurt). Weiterhin dabei ist Thomas Müller (Bayern). Bereits bekannt war, dass Toni Kroos (Real Madrid) und Manuel Neuer (Bayern) ins Kader zurückkehren.