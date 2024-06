Der 28-Jährige ist der designierte Nachfolger Granit Xhakas als Leader der Nati. An der EURO beweist er es.

4, 5 Meter betrug Manuel Akanjis Rückstand an der Mittellinie. Doch der Schweizer Abwehrpatron schaltete bei seiner Jagd auf Kai Havertz in der 58. Minute den Turbo ein, setzte zur Grätsche an und spitzelte dem deutschen Mittelstürmer den Ball vor dem Strafraum noch weg.

Der Dank von Granit Xhaka und Michel Aebischer war ihm in dieser Situation so gewiss wie eine Viertelstunde später, als er das kurze Zögern von Joshua Kimmich nutzte, um dessen Abschluss mit der Fussspitze in extremis noch zu blocken.

Gleich mehrfach überragend

Es waren bloss zwei Aktionen im 3. EURO-Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Deutschland – zwei Aktionen jedoch mit Symbolkraft. Er sei «absolut überragend» gewesen, lobte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 1:1 am Sonntagabend in Frankfurt stellvertretend.

In der Nati-Abwehr ist auf Akanji nicht nur Verlass, der 28-Jährige hat sich längst zum Patron aufgeschwungen. Er ist mit Yann Sommer und Xhaka Teil der Schweizer Achse und hat an der EURO noch einmal einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Akanji glänzt derzeit gleich mehrfach:

Passsicherheit: Wer im Klub unter Pep Guardiola spielt, muss Pässe an den Mann bringen können. Und Akanji hat keine Mühe damit, aus der Abwehr heraus punktgenaue Pässe ins Mittelfeld oder direkt in den Sturm zu spielen und damit den Angriff einzuleiten.

Wer im Klub unter Pep Guardiola spielt, muss Pässe an den Mann bringen können. Und Akanji hat keine Mühe damit, aus der Abwehr heraus punktgenaue Pässe ins Mittelfeld oder direkt in den Sturm zu spielen und damit den Angriff einzuleiten. Kopfballstärke: Als gegen Schottland und Deutschland die Flanken nur so in den Strafraum flogen, war es oft der Schweizer Abwehrpatron, der mit seinem Kopf (und auch den Füssen) klären konnte. Bei einer Grösse von 1,88 m verfügt Akanji zudem über eine enorme Sprungkraft.

Als gegen Schottland und Deutschland die Flanken nur so in den Strafraum flogen, war es oft der Schweizer Abwehrpatron, der mit seinem Kopf (und auch den Füssen) klären konnte. Bei einer Grösse von 1,88 m verfügt Akanji zudem über eine enorme Sprungkraft. Stellungsspiel: Seine Zweikampfwerte mögen auf den ersten Blick nicht überragend wirken. Doch Akanji antizipiert oft richtig und löst eine Situation, bevor es zum eigentlichen Zweikampf kommt.

Gegner Ballkontakte Passquote + Zweikämpfe Ungarn 69 95% 43% Schottland 60 91% 55% Deutschland 50 92% 56%

Tempo: Auch Havertz weiss mittlerweile, wie schnell dieser Akanji wirklich ist. Mit einem Topwert von 34,1 km/h wird der Winterthurer an der EM aus dem Schweizer Lager bislang nur von Supersprinter Dan Ndoye übertrumpft.

Auch Havertz weiss mittlerweile, wie schnell dieser Akanji wirklich ist. Mit einem Topwert von 34,1 km/h wird der Winterthurer an der EM aus dem Schweizer Lager bislang nur von Supersprinter Dan Ndoye übertrumpft. Cleverness: Mehr als 370 Klub- und Länderspiele hat der Familienvater mittlerweile auf dem Buckel. Unzählige Zweikämpfe hat er dabei bestritten. Vom Platz flog Akanji indes erst ein einziges Mal (letzte Saison mit Gelb-Rot bei ManCity). Auch seine 43 Verwarnungen unterstreichen seine Fairness und Cleverness in der Zweikampfführung.

Bessermacher: Der Wert des zentralen Innenverteidigers in der Schweizer 3er-Abwehr bemisst sich allerdings nicht nur in Zahlen und Fakten. An der laufenden EURO ist sichtbar, wie an seiner Seite Fabian Schär und Ricardo Rodriguez noch stabiler spielen. Von hinten heraus macht Akanji so die Schweizer Nati besser.

Der Uefa ist der Wert des Nati-Abwehrpatrons nicht entgangen. Beim 1:1 gegen Schottland wurde der 28-Jährige als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Und auch die SRF-User wissen seine Leistung zu würdigen: 4,3 von 5 möglichen Sternen gegen Ungarn, 3,8 als bester Feldspieler gegen Schottland und nun überragende 4,6 gegen Deutschland.

