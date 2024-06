Die Schweizer Nati spielt an der EURO 2024 gegen Gastgeber Deutschland im 3. Gruppenspiel in Frankfurt 1:1 und qualifiziert sich endgültig für die Achtelfinals.

Der deutsche Ausgleich fällt erst in der Nachspielzeit. Dan Ndoye schoss die Nati in Front.

Im Achtelfinal bekommt es die Schweiz am kommenden Samstagabend um 18:00 Uhr in Berlin mit dem Zweiten der Gruppe B (Italien, Albanien oder Kroatien) zu tun.

Das Parallel-Spiel Schottland – Ungarn endet mit einem 1:0-Sieg der Magyaren.

In der 84. Minute explodierte der Schweizer Fan-Sektor hinter dem Tor von Manuel Neuer endgültig. Als der eingewechselte Ruben Vargas nach einem Steilpass von Zeki Amdouni auf 2:0 erhöhte, schien der Sensations-Sieg der Nati an der EURO 2024 gegen den Gastgeber perfekt.

Der Makel dabei: Der Augsburger stand im stimmungsvollen Frankfurter Stadion knapp im Abseits. Und als Neuer wenig später auch noch einen herrlichen Weitschuss von Granit Xhaka aus der hohen Ecke fischte, musste man bereits befürchten, was noch kommen sollte.

08:51 Video Die Live-Highlights bei Schweiz - Deutschland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 51 Sekunden.

In der Nachspielzeit segelte eine letzte Flanke von David Raum in den Strafraum, wo Niclas Füllkrug gegen die Laufrichtung von Yann Sommer zum späten, aber letztlich verdienten 1:1-Ausgleich ins Netz köpfelte.

Es war erst der 18. deutsche Abschluss, der den historischen Erfolg verhinderte. Der letzte Nati-Sieg an einer Endrunde gegen Deutschland datiert damit weiterhin von der WM 1938. Beide Teams bleiben zudem im Jahr 2024 ungeschlagen.

Schliessen 01:04 Video Vargas-Tor zum 2:0 zählt wegen Abseits nicht Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 01:35 Video Füllkrug nickt Deutschland in extremis zum Gruppensieg Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Vorwerfen muss sich im Schweizer Lager jedoch niemand etwas. Gegen eines der bislang besten Teams der EURO ging Murat Yakins Taktik lange Zeit auf: Mit schnellen Kontern über Fabian Rieder und Dan Ndoye wollte der Nati-Trainer Deutschlands Fehler ausnutzen.

Premiere für Ndoye

In der 28. Minute luchsten Granit Xhaka – der verwarnt wurde und einmal mehr als bester Spieler der Partie ausgezeichnet wurde – und Rieder Jamal Musiala den Ball ab, spielten ihn nach aussen zu Freuler, der in der Mitte Ndoye fand. Für den Waadtländer war es im 14. Länderspiel der 1. Treffer. Bis in die Schlussphase kam die Schweiz danach nicht mehr vor das Tor von Neuer, kämpfte unter der Leitung von Abwehrchef Manuel Akanji jedoch aufopferungsvoll.

01:51 Video Ndoye bringt die Schweiz in Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

«Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiss und Tränen», heisst es im inoffiziellen EM-Song der deutschen Nationalmannschaft von Kontra-K. Ein wenig Glück beanspruchte die Nati allerdings doch für ihren beachtlichen Erfolg:

Bereits in der 12. Minute geht Fabian Schär im eigenen Strafraum resolut gegen Kai Havertz vor. Sein Einsatz gilt dabei nicht dem Ball und ist sehr robust. Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien lässt die Szene laufen.

00:40 Video Kein Penalty: Schär rempelt Havertz im Strafraum um Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Wie beurteilen Sie Schärs Aktion gegen Havertz? Das war nicht genug für einen Penalty. Das war nicht genug für einen Penalty. % Glück gehabt, das hätte Elfmeter für Deutschland sein müssen. Glück gehabt, das hätte Elfmeter für Deutschland sein müssen. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

In der besten deutschen Phase darf sich die Nati bei Joshua Kimmich bedanken – und bei Akanji. Der Rechtsverteidiger lässt sich im Strafraum zu viel Zeit, Akanji verhindert mit seiner Fussspitze den Ausgleich.

01:13 Video Akanji rettet zweimal mit Monstergrätsche Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Fünf Minuten vor Schluss lässt der glücklose Arsenal-Stürmer Kai Havertz nach einem Eckball die grosse Chance auf den Ausgleich liegen, als er nach einer Ecke mit der Schulter auf die Latte trifft.

Die Partie hatte so begonnen, wie es allgemein erwartet worden war: Deutschland liess der Nati kaum Luft zum Atmen und kam so zu zahlreichen guten Chancen – und zum 1. Tor. Nach einem harmlosen Weitschuss von Robert Andrich griff Sommer in der 17. Minute bös daneben. Das 0:1 wurde von Orsato nach Videostudium allerdings wieder einkassiert. Der Italiener taxierte das Einsteigen von Musiala gegen Michel Aebischer (korrekterweise) als Foul. Es blieb damit beim 0:0.

02:12 Video Andrichs Führungstreffer wird aberkannt Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

Rieder mit Werbung in eigener Sache

Diese Szene wirkte für die Nati wie der verspätete Anpfiff. Sie konnten sich danach von den deutschen Fesseln befreien und mit ihren Nadelstichen und ihrer Härte in den Zweikämpfen punkten.

Auch Yakins Aufstellung trug zum Erfolg bei: Im Sturmzentrum begann wie erwartet Embolo, auf der rechten Aussenbahn kam Rieder für den angeschlagenen Vargas zu seinem EM-Startelf-Debüt. Ndoye rückte auf seine angestammte linke Position. Deutschland begann derweil im 4. Match in Serie ohne Änderungen in der Startelf. Im Achtelfinal muss Nagelsmann indes umdisponieren: Innenverteidiger Jonathan Tah sah die zweite gelbe Karte des Turniers und wird aussetzen müssen. Im Lager der Nati wird Silvan Widmer den Achtelfinal verpassen.

Diese Teams stehen fix im Achtelfinal Box aufklappen Box zuklappen Spanien

Portugal

Deutschland

Schweiz

So geht es weiter

Erstmals seit sie in Deutschland ist, verbringt die Nati eine Nacht ausserhalb des EURO-Camps. Nach dem Spiel bleibt man in Frankfurt, erst am Montagmorgen geht es – gemeinsam mit Familien und Freunden, die dem Spiel beiwohnten – zurück nach Stuttgart. Den nächsten Ernstkampf bestreitet die Schweiz am nächsten Samstag. Im Achtelfinal geht es um 18 Uhr in Berlin gegen den 2. der Gruppe B. Dafür in Frage kommen noch Italien, Albanien und Kroatien. Deutschland spielt in Dortmund gegen den 2. der Gruppe C.