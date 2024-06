«Rasen-Gate» an EURO 2024 soll am Donnerstag sein Ende finden

Das «Rasen-Gate» hat dazu geführt, dass die Schweizer Nationalmannschaft ihr ursprüngliches Trainingscamp temporär verlassen muss. Statt im Waldau-Stadion, das nur 5 Gehminuten vom Hotel entfernt liegt, führt die Nati die Übungseinheiten dieser Tage auf dem Trainingsfeld des VfB Stuttgart aus. Das bedeutet, dass das Team rund 30 Minuten Busfahrt auf sich nehmen muss – pro Weg.

Davon wollen sich die Spieler nicht aus dem Konzept bringen lassen. Betont gelassen gab sich zum Beispiel Michel Aebischer, als er auf die andauernden Probleme mit dem Rasen angesprochen wurde. «Wir sind froh, dass eine Lösung gefunden wurde», sagte der 27-jährige Mittelfeldspieler. «Nun freuen wir uns auf einen neuen guten Platz.»

Legende: Greenkeeper statt Nati-Stars Im Waldau-Stadion wird Tag und Nacht gearbeitet, um den neuen Rasen möglichst schnell verlegen zu können. Keystone/Peter Klaunzer

18 bis 20 LKW-Fahrten für den Transport nötig

Der neue Platz wird allerdings nicht vor Donnerstag parat sein. Momentan wird der als ungenügend eingestufte Rasen im Waldau-Stadion (der Heimstätte der Stuttgarter Kickers) herausgerissen. Am Mittwoch und Donnerstag soll dann der Neue verlegt werden. Die Stadt Stuttgart hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt und ist im Umkreis von 2 Stunden fündig geworden. 18 bis 20 Lastwagenfahrten sind nötig, um den neuen Rasen zum Waldau-Stadion zu transportieren.

00:48 Video Hier wird der Rasen im Waldau-Stadion abgetragen Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Geht alles nach Plan, müssen die Schweizer also nur zweimal ausweichen. Am Montag und Dienstag bereitet sich die Nati für das zweite Gruppenspiel gegen Schottland vom Mittwochabend im «Exil» vor. Die Schweizer kehren nach dem Match, der erneut in Köln stattfindet, noch in der Nacht nach Stuttgart zurück. Am Donnerstag hoffen sie dann, auf dem neu verlegten Rasen trainieren zu können.