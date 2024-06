Legende: Viel Regen, kein Sieger im Duell der Slowakei mit Rumänien. IMAGO/LaPresse

Die Slowakei und Rumänien trennen sich an der EURO im letzten Spiel der Gruppe E mit 1:1.

Damit sind beide Mannschaften für die Achtelfinals qualifiziert.

Das andere Spiel der Gruppe E endet torlos. Belgien steht damit auch in der K.o.-Phase, während die Ukraine die Heimreise antritt.

Von wegen Nichtangriffspakt! Die Slowakei und Rumänien hielten ihr Versprechen, sich nicht auf ein Ballgeschiebe zu einigen, sondern trugen dazu bei, dass die Fans in der Frankfurt Arena – trotz einer längeren Regendusche – auf ihre Kosten kamen.

Über eine Stunde lang wurde auf Sieg gespielt. Es war just in der Phase, als sich ein Gewitter über dem Stadion entlud, als beide Teams innert Minuten zu hochkarätigen Möglichkeiten auf das 2:1 kamen.

Gewitter bringt Abkühlung und tiefes Terrain

In der 61. Minute schnupperten die Rumänen nach einer Doppelchance von Razvan Marin und Denis Dragus an der erstmaligen Führung. Kurze Zeit später zischte ein Abschluss Lukas Haraslins nur Zentimeter am rumänischen Kasten vorbei.

Doch je länger die Partie dauerte, desto vorsichtiger traten die Mannschaften auf – wohl auch, weil die Kräfte auf dem völlig aufgeweichten Boden von Minute zu Minute schwanden. Und so blieb es beim 1:1-Unentschieden, womit beide das Ticket für die Achtelfinals lösten.

Weil Belgien im Parallelspiel gegen die Ukraine nicht über ein torloses Remis hinauskamen, dürfen sich die Rumänen gar über den Gruppensieg freuen.

Diese Teams stehen fix im Achtelfinal Box aufklappen Box zuklappen Schweiz

Spanien

Italien

Portugal

Deutschland

Frankreich

England

Niederlande

Österreich

Slowenien

Dänemark

Unterhaltsamer Auftakt

Das Spiel hatte schwungvoll begonnen: Der Anpfiff war kaum ertönt, da stürmten die Slowaken ein erstes Mal aufs Tor der Rumänen.

Immer wieder kamen sie Goalie Florin Nita gefährlich nahe, die beste Chance in den Startminuten gehörte dennoch den Männern in Gelb: Nach einer schönen Kombination kam Andrei Ratiu zum Abschluss; seinen Schlenzer hechtete Slowakei-Keeper Martin Dubravka zur Seite.

Slowaken legen vor – Rumänen reagieren

So richtig lanciert war die Partie dann in der 24. Minute, als sich der slowakische Mittelfeldakteur Ondrej Duda ins Zentrum schlich und eine Flanke von Juraj Kucka per Kopf zum 1:0 verwertete. Die rumänische Abwehr in dieser Situation: ungenügend.

Schliessen 00:28 Video Duda nickt problemlos zur Slowakei-Führung ein Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 26.06.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 00:48 Video Aus Freistoss wird Elfmeter: Rumänien erzielt vom Punkt das 1:1 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 26.06.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Ungeschickt hingegen stellte sich keine Viertelstunde später Slowakei-Aussenverteidiger David Hancko auf der Gegenseite an. Er holte an der linken Strafraumgrenze Ianis Hagi von den Beinen. Das Foul war hauchdünn im Sechzehner – und die Folge nach VAR-Eingriff: Penalty. Razvan Marin trat vom Punkt an und hämmerte den Ball zum 1:1 in den linken Winkel.

So geht's weiter

Rumänien wird sein Achtelfinal am Dienstag, 2. Juli, um 18:00 Uhr gegen einen Gruppendritten bestreiten. Die Slowakei misst sich am Sonntag, 30. Juni, entweder mit England (18:00 Uhr) oder Spanien (21:00 Uhr).