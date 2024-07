Legende: Führt einer der beiden England an die WM 2026? Jürgen Klopp und Thomas Tuchel bei einem Champions-League-Spiel 2018. Keystone/EPA/PETER POWELL

Gareth Southgate liess sich zwei Nächte Zeit, ehe seine folgenschwere Entscheidung feststand. «Danke, England – für alles», teilte der 53-Jährige in einer Erklärung mit, als seine Reise als Nationaltrainer der «Three Lions» endete. Nach der bitteren wie schmerzhaften Niederlage im EM-Final gegen Spanien (1:2) macht Southgate Platz für einen Nachfolger – und einen Neuanfang mit Thomas Tuchel oder gar Jürgen Klopp?

Das Karussell dreht sich bereits

Mögliche Nachfolger waren schon heiss gehandelt worden, bevor Southgates Entschluss die Öffentlichkeit erreichte. «Würdet ihr nicht alles für Jürgen Klopp geben?», fragte der BBC-Experte und Ex-Nationalspieler Gary Lineker in einer Gesprächsrunde. Klopp sei «irgendwie ohne Job. Er wird sich ein bisschen ausgeruht haben».

Klopp genoss am Sonntag beim EM-Final jedenfalls seine Zuschauerrolle noch in vollen Zügen. In lässiger Jeansjacke knipste die Trainer-Ikone Fotos mit Ed Sheeran, erfreute sich am rot leuchtenden Berliner Abendhimmel. Seine Auszeit vom Trainer-Dasein kostet Klopp derzeit voll aus – ein Job als Englands Nationaltrainer wirkt verfrüht, auch wenn der Guardian in ihm den «perfekten» Nachfolger von Southgate sieht.

Auch Tuchel, Howe, Potter und Pochettino auf der Liste

Und auch der Name Thomas Tuchel wabert schon durch die englischen Medien. Der 50-Jährige ist nach seinem Aus bei Bayern München frei, kennt die Insel von seiner Zeit bei Chelsea – und soll sich den Job vorstellen können. Das berichtet zumindest die britische Boulevardzeitung The Sun.

Demnach habe sich Tuchel 2022 schon einmal beim englischen Verband FA angeboten. Nun bestehe erneut Interesse, den wichtigsten Trainerposten im Mutterland des Fussballs zu übernehmen. Laut Telegraph gehört Tuchel zu einer Reihe von Trainern, die vom englischen Verband «geprüft» werden. Genannt werden zudem Eddie Howe von Newcastle United, der frühere Chelsea-Coach Graham Potter oder Mauricio Pochettino.

Legende: Der letzte Nicht-Engländer als Coach der «Three Lions» Fabio Capello. AP PhotoOleg Popov

Eine geschlossene Gesellschaft

Nun könnte erstmals ein Deutscher den Posten als Nationaltrainer Englands übernehmen – trotz der grossen fussballerischen Rivalität beider Länder. Zumindest bei Klopp ist das aus Sicht von Lineker kein Problem. Als Ex-Profi Alan Shearer in der BBC-Gesprächsrunde anmerkte, ob Lineker wirklich glaube, dass der englische Fussballverband FA in Klopp «einen deutschen Trainer holen werde», antwortete der 63-Jährige: «Er ist nicht wirklich deutsch, oder? Er ist halb Deutscher, oder nicht, weil er schon so lange in England ist.»

Die englische Nationalmannschaft wurde erst zweimal von einem Nicht-Engländer trainiert, seit 1946 ein Nationaltrainiert ernannt wurde:

Sven-Göran Eriksson (SWE): 2001-2006

Fabio Capello (ITA): 2007-2012