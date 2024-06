Die Mehrheit der SRF-User und -Userinnen traut der Nati an der EURO den Sprung in die K.o.-Phase zu. Frankreich ist der klare Favorit auf den Titel.

Legende: Hoch die Hände Viertelfinal? Ein Viertel der SRF-User trauen der Nati den Einzug in die Runde der letzten 8 zu. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Vor drei Jahren schaffte es die Schweiz an der EM bis in den Viertelfinal. Heuer glauben nur 25 Prozent der über 13'000 abstimmenden SRF-User an die Wiederholung dieses Husarenstücks. Rund ein Drittel traut der Nati den Einzug in den Achtelfinal zu, 22 Prozent befürchten, dass das Turnier bereits nach der Gruppenphase vorbei ist.

Wie weit kommt die Schweiz? Europameister Europameister % Final Final % Halbfinal Halbfinal % Viertelfinal Viertelfinal % Achtelfinal Achtelfinal % Out in der Vorrunde Out in der Vorrunde % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Bei der Community gibt es einen klaren Favoriten auf den Titel. Fast ein Drittel denkt, dass sich Frankreich die Trophäe schnappen wird. Ausserdem sind England (19%) und Gastgeber Deutschland (14%) hoch im Kurs. Optimistische 6 Prozent trauen derweil der Schweiz die grosse Sensation zu.

Wer wird Europameister? Belgien Belgien % Deutschland Deutschland % England England % Frankreich Frankreich % Italien Italien % Kroatien Kroatien % Niederlande Niederlande % Portugal Portugal % Schweiz Schweiz % Spanien Spanien % Ein anderes Land Ein anderes Land % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Auch der Titel des Torschützenkönigs wird gemäss der SRF-Userschaft nach Frankreich gehen. 37 Prozent gehen davon aus, dass Superstar Kylian Mbappé die meisten Tore schiessen wird. Einzig Englands Harry Kane (26%) kommt in die Nähe des künftigen Real-Stürmers.

Wer wird EURO-Torschützenkönig? Artem Dowbyk (UKR) Artem Dowbyk (UKR) % Harry Kane (ENG) Harry Kane (ENG) % Khvicha Kvaratskhelia (GEO) Khvicha Kvaratskhelia (GEO) % Robert Lewandowski (POL) Robert Lewandowski (POL) % Romelu Lukaku (BEL) Romelu Lukaku (BEL) % Kylian Mbappé (FRA) Kylian Mbappé (FRA) % Alvaro Morata (ESP) Alvaro Morata (ESP) % Jamal Musiala (GER) Jamal Musiala (GER) % Cristiano Ronaldo (POR) Cristiano Ronaldo (POR) % Patrik Schick (CZE) Patrik Schick (CZE) % Xherdan Shaqiri (SUI) Xherdan Shaqiri (SUI) % Ein anderer Spieler Ein anderer Spieler % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.