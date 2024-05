Bundestrainer Julian Nagelsmann hat 27 Spieler in sein vorläufiges Kader für die Heim-EM nominiert.

Legende: Präsentierte kaum Überraschungen Julian Nagelsmann. imago images/Team 2

Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Captain Ilkay Gündogan. Mit Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller gehören ihm noch drei Weltmeister von 2014 an. Mats Hummels fand wie Leon Goretzka oder der verletzte Serge Gnabry hingegen keine Berücksichtigung.

18 EM-Starter waren von Sonntag- bis Mittwochabend vom Deutschen Fussball-Bund (DFB) bereits über verschiedene Kanäle in kurzen Videos bekannt gegeben worden, die restlichen 9 verkündete Bundestrainer Nagelsmann am Donnerstag in Berlin.

Überraschungen gab es dabei nicht. Der Stuttgarter Alexander Nübel als einer von vier Torhütern und der junge Hoffenheimer Stürmer Maximilian Beier sind noch am ehesten in diese Kategorie zu zählen. Sie haben wie Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern und Goalie Oliver Baumann noch kein Länderspiel absolviert.

Das deutsche EM-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Verteidigung: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Sturm: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Sein endgültiges Kader muss Nagelsmann bis am 7. Juni melden. Das Aufgebot darf maximal 26 Spieler umfassen. Deutschland eröffnet die Heim-EM am 14. Juni gegen Schottland. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft man am 23. Juni auf die Schweiz.