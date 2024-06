Ilkay Gündogan wird die DFB-Elf am Freitagabend als Captain auf den Platz führen – mit vielen Gefühlen in seiner Brust.

Legende: Einer der Karriere-Höhepunkte steht an Deutschland-Captain Ilkay Gündogan. Imago/ANP

Wenn die Spieler von Deutschland und Schottland am Freitagabend kurz vor 21:00 Uhr in München aufs Feld marschieren, wird die DFB-Elf von Ilkay Gündogan angeführt. Der 33-jährige Mittelfeldspieler des FC Barcelona amtet seit 2023 als deutscher Captain.

Die Heim-EURO ist auch für ihn eine spezielle Sache. «Das bedeutet mir natürlich unfassbar viel», sagt der langjährige ManCity-Spieler mit türkischen Wurzeln: «Mit den Kollegen im eigenen Land dieses Turnier spielen zu dürfen, ist eine Möglichkeit, die man nicht so einfach in der Karriere bekommt.»

Wir können bei dieser Heim-Europameisterschaft auf so vielen Ebenen gewinnen. Als gute Gastgeber, als weltoffene Gesellschaft. Und hoffentlich am Ende auf dem Platz

Gündogans Gedanken schweifen auch zurück an die WM 2006, als Deutschland letztmals ein grosses Turnier ausrichtete. «Ich war damals als Jugendlicher auch auf den grossen Fanfesten vor den grossen Leinwänden und habe das extrem genossen. Jetzt selbst ein Teil dieser Mannschaft zu sein, dieses Landes und das deutsche Volk auch mit Stolz vertreten zu dürfen, ist eine unfassbare Ehre. Darauf freue ich mich extrem», so Gündogan.

Hoffen auf die Fans

Für Gündogan ist die EM im eigenen Land viel mehr als «nur» ein Fussball-Turnier. «Wir können bei dieser Heim-Europameisterschaft auf so vielen Ebenen gewinnen. Als gute Gastgeber, als weltoffene Gesellschaft. Und hoffentlich am Ende auf dem Platz», hofft der gebürtige Gelsenkirchener und fügt an: «Mit der fantastischen Unterstützung unserer Fans können wir es weit schaffen.» Selbst wenn es am Ende nicht der Titel werde, so wie 2006, könne es «ein gutes Turnier» werden, glaubt Gündogan.

Wie locker sitzen bei den Refs die Karten?

Mit einer Portion Ungewissheit blickt Gündogan einer anderen Thematik entgegen. Die Uefa wendet bei der EURO eine neue Vorgabe an, nach der sich nur noch die Team-Captains bei den Unparteiischen über deren Entscheidungen beschweren dürfen. Bei Kommentaren oder Reaktionen anderer Spieler drohen schnell gelbe Karten.

02:20 Video Deutschland und Schottland bereit fürs Eröffnungsspiel Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 13.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

«Beschwerden sind auch Teil des Spiels, ob es ein Spieler ist, ein Trainer oder ein Fan. Wir lieben alle das Spiel, weil es uns Emotionen bringt. Solange es nicht respektlos ist, wäre es mir lieber, wenn nicht zu viele gelbe Karten gezeigt werden», so Gündogan.