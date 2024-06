Legende: Schafft sie es, im Land Begeisterung entfachen zu lassen? Die DFB-Elf eröffnet am Freitag die EM. Imago Images/Sven Simon

Was wurde – speziell in den letzten beiden Wochen – in den Medien alles spekuliert, gewerweisst, prognostiziert. Damit ist am Freitagabend Schluss. Denn die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz, im Falle von Deutschland in der Arena in München.

Da bestreitet der EM-Gastgeber um 21:00 Uhr das Eröffnungsspiel gegen Schottland. Alles andere als ein Sieg wäre für die DFB-Elf auf dem Weg zum Sommermärchen 2.0 ein erster herber Dämpfer.

02:01 Video Deutschland hofft auf nächstes Sommermärchen Aus Sportpanorama vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Parallele zu 2006

Ein gutes Omen könnte der Spielort sein. Auch der Weg an der Heim-WM 2006 begann in München. Damals entschied die DFB-Elf das Eröffnungsspiel gegen Costa Rica mit 4:2 für sich. Besonders an das allererste Turnier-Tor durch Philipp Lahm dürfte sich der eingefleischte Fussball-Fan noch bestens erinnern. Der Auftakterfolg liess die Euphorie, die im Verlauf des Turniers noch viel grösser werden sollte, ein erstes Mal so richtig entfachen.

Ähnliches will die DFB-Elf auch am Freitag gegen Schottland schaffen. Nach einem ernüchternden Länderspiel-Jahr 2023 hat sich die deutsche Fussball-Seele in den vergangenen Monaten wieder etwas erholt. Von Euphorie zu sprechen wäre übertrieben, die Zuversicht ist in Deutschland nach der Rückkehr von Toni Kroos sowie den beiden Testspiel-Siegen gegen Frankreich und die Niederlande im März aber wieder zurück – zumindest in Teilen.

Daran ändern auch die nicht vollends überzeugenden letzten zwei Vorbereitungspartien gegen die Ukraine (0:0) und Griechenland (2:1) kaum etwas.

Deutschland ist eine Wundertüte

Wie stark sind die Deutschen wirklich? Im Bezug auf diese Frage herrscht selbst bei den Buchmachern Uneinigkeit. Die einen Wettanbieter zählen den Gastgeber zum Kreis der grössten Titelanwärter, andere räumen Deutschland nur Aussenseiter-Chancen ein.

Die Aussagekraft von Testspielen ist überschaubar und der letzte Match, bei dem es für Deutschland wirklich um etwas ging, liegt über eineinhalb Jahre zurück. Seit dem blamablen WM-Vorrunden-Aus in Katar hat sich das Team stark verändert. Die DFB-Elf steigt somit gewissermassen als Wundertüte in die Heim-EM.

Kann Kroos seine dominante Rolle im zentralen Mittelfeld bei Real Madrid auch in der Nationalmannschaft spielen?

Reicht Kai Havertz als falsche Neun im Sturm aus?

Ist die Abwehr mit den beiden offensiv ausgerichteten Aussenverteidigern Maximilian Mittelstädt und Joshua Kimmich genug sattelfest?

Das sind nur drei von vielen Fragen, auf die man am Freitag erste Antworten erwarten darf.

Legende: Auf ihm lasten grosse Hoffnungen Toni Kroos. Imago Images/Eibner

Schottland macht wohl die Schotten dicht

Gut möglich, dass gegen Schottland aus Sicht der Deutschen Geduld gefragt sein wird. Schliesslich ist nicht mit einem schottischen Offensiv-Furioso zu rechnen. Die «Bravehearts» werden den Fokus auf das Verteidigen legen und versuchen, die Räume für die Gegner möglichst klein zu halten.

Das Team von Trainer Steve Clarke hat das grosse Ziel mit der erfolgreichen EM-Qualifikation bereits geschafft. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. So zum Beispiel der erstmalige Vorstoss in die K.o.-Phase eines grossen Turniers. Holen die Schotten bereits im Eröffnungsspiel gegen Deutschland die ersten Punkte, wäre das eine riesige Überraschung.