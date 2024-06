Nach den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 und der EM 1988 findet in diesem Jahr zum 4. Mal ein Fussball-Grossanlass in Deutschland statt.

Legende: Deutschland ist bereit für die EM Vor dem Testspiel zwischen der DFB-Elf und der Ukraine wird eine Textzeile des bekannten Sportfreunde-Stiller-Lieds «'54, '74, '90, 2006» hochgezogen. IMAGO Images/ActionPictures

Nachdem die Fussball-Europameisterschaft aufgrund der Covid-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wurde, findet die EURO 2024 planmässig vom 14. Juni bis 14. Juli statt. Waren die Spiele vor drei Jahren aufgrund des 60-Jahre-Jubiläum des Turniers über den ganzen Kontinent verteilt, gibt es heuer mit Deutschland einen zentralen Ausrichter.

Zum 2. Mal nach 1988 trägt unser nördlicher Nachbar eine EM aus. Gingen damals bei 8 teilnehmenden Nationen und nach nur 15 Spielen die Niederlande als Sieger hervor, wird in nun 51 Matches der Nachfolger von Italien gesucht.

02:19 Video Als Van Basten mit einem Traumtor den EM-FInal 1988 endgültig entscheidet Aus Road to UEFA EURO 2024 vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 19 Sekunden.

Die 17. Austragung einer EM wartet zum 3. Mal mit 24 Mannschaften auf. Weil sich 16 Teams für die Achtelfinals qualifizieren, darf sich 2 Drittel des Feldes Hoffnungen auf die K.o.-Phase machen. Neben den Mannschaften auf den Rängen 1 und 2 kommen auch die 4 besten Gruppendritten weiter.

Nur Düsseldorf fehlte 2006

Gespielt wird in 10 Stadien. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland findet in München statt, der Final in Berlin. Die weiteren Austragungsorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart. Von den zehn Gastgeberstadien waren 9 bereits bei der WM 2006 im Einsatz. Neu dabei ist Düsseldorf.

Die Schweiz trägt ihre Gruppenspiele in Köln (gegen Ungarn und Schottland) sowie Frankfurt (gegen Gastgeber Deutschland) aus.

03:29 Video Die Fussballstadt Köln kurz erklärt Aus Road to UEFA EURO 2024 vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 29 Sekunden.

Neues Fassungsvermögen, neue Namen

Obwohl das Stadion in Dortmund Platz für über 80'000 Zuschauer hätte, ist das Olympiastadion in Berlin mit einem Fassungsvermögen von 71'000 Zuschauern die grösste Spielstätte der Endrunde. Dies, weil bei internationalen Spielen keine Stehplätze erlaubt sind. Die kleinste Arena ist mit 40'000 jene in Leipzig.

Während der EM muss der Grossteil der Stadien ihre gewohnten Namen ablegen, da laut Uefa nur werbefreie Namen erlaubt sind. Die Stadien heissen nun halt BVB Stadion Dortmund oder München Arena. Einzig das Olympiastadion in Berlin und das Volksparkstadion in Hamburg dürfen während der EM ihren gewohnten Stadionnamen behalten.

Wie schon 2006, als die WM unter dem Motto «Die Welt zu Gast bei Freunden» stand, wird es auch in diesem Jahr in sämtlichen Gastgeberstädten Fan-Zonen mit Public-Viewing-Einrichtungen geben.