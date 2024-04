Die Uefa will es so

Die Meisterentscheidung in der Bundesliga ist am Sonntag gefallen, die Saison endet jedoch erst in 5 Wochen. Spätestens dann übernehmen in den 10 EURO-Stadien die Verantwortlichen der Uefa das Zepter.

Die Übergabe der 10 Spielstätten funktioniert nach dem Prinzip einer Wohnungsübergabe. Jeder Raum wird begutachtet und allfällige Schäden genau protokolliert. Für die Stadion-Betreiber stehen jedoch schon vor der Übergabe diverse Arbeiten an. Die gängigen Sponsoren sind während der EM tabu. So wird beispielsweise der Schriftzug der Allianz Arena für die Dauer der EM entfernt.

Für die Übernahme der Stadien von den Bundesliga-Klubs an die EM-Organisatoren ist Andreas Mex Schär verantwortlich. Der Schweizer erklärt, dass auch die Medientribünen an der EM in neuem Gewand daherkommen. «An einem Bundesliga-Spiel haben diese normalerweise etwa 40 Plätze. An der EM werden es etwa 400, respektive 1000 für den Final in Berlin sein.»

Welche weitere Umbauten getätigt werden müssen und warum auch die Zapfhähne nicht davor verschont bleiben, erfahren Sie im eingebetteten Audio-Beitrag oben.