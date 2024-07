Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Niederlande schlagen die Türkei nach 0:1-Rückstand mit 2:1 und ziehen an der EURO 2024 in den Halbfinal ein.

Stefan de Vrij (70.) und ein Eigentor von Mert Müldür (76.) sorgen in Berlin für die Wende zugunsten der «Elftal».

Halbfinal-Gegner der Niederländer am kommenden Mittwoch ist England, das die Schweiz im Penaltyschiessen eliminierte.

Nach 20 Jahren haben die Niederlande wieder einmal den Halbfinal an einer EM-Endrunde erreicht. Das Team von Trainer Ronald Koeman setzte sich in einem umkämpften Viertelfinal gegen die Türkei durch und kämpft am kommenden Mittwoch gegen England um den Finaleinzug.

Dabei waren die Niederländer im ausverkauften Berliner Olympiastadion lange einem Rückstand hinterhergerannt. Trotz mehr Spielanteilen war es vor dem türkischen Schlussmann Mert Günok kaum einmal gefährlich geworden. Nach 70 Minuten fruchteten die niederländischen Bemühungen dann aber doch noch:

70. Minute: Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankt Memphis Depay den Ball in den Strafraum. Der eingewechselte Stefan de Vrij wird sträflich alleingelassen und köpfelt wuchtig zum 1:1-Ausgleich ein.

Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankt Memphis Depay den Ball in den Strafraum. Der eingewechselte Stefan de Vrij wird sträflich alleingelassen und köpfelt wuchtig zum 1:1-Ausgleich ein. 76. Minute: Die Niederländer lassen nicht locker. Nach einer flachen Hereingabe von Denzel Dumfries lassen Samet Akaydin und Kaan Ayhan den Ball passieren. Beim Versuch den lauernden Cody Gakpo am Torschuss zu hindern, befördert Mert Müldür den Ball ins eigene Tor.

01:47 Video Die Niederlande drehen die Partie innert 6 Minuten Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Die Türkei erholte sich relativ schnell vom Doppelschlag und wehrte sich mit aller Vehemenz gegen das Ausscheiden. Und in einer turbulenten Schlussphase schwammen die Niederländer tatsächlich noch einmal gewaltig. In der 85. Minute rettete Torschütze de Vrij für seinen geschlagenen Goalie Bart Verbruggen vor der Linie. In der Nachspielzeit verhinderte Verbruggen das 2:2 mirakulös. Nach 96 Minuten erlöste Schiedsrichter Clément Turpin «Oranje» mit dem Schlusspfiff.

Türkei jubelt nach 35 Minuten

Nach einem schwungvollen Beginn der Niederländer hatten in der 1. Halbzeit bald einmal die Türken das Zepter übernommen. In der 35. Minute fiel just der Führungstreffer für die Türkei.

Nach einem Eckball landete der Ball bei Arda Güler. Der türkische Youngster hatte viel Zeit zum Flanken und fand am zweiten Pfosten einen Abnehmer. Weil sich der niederländische Torwart Verbruggen komplett verschätzte, konnte Akaydin unbedrängt zum 1:0 einköpfeln.

01:14 Video Akaydin bringt die Türkei in Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Türkische Anhänger zeigen «Wolfsgruss» Box aufklappen Box zuklappen Der Skandal um die «Wolfsgruss»-Geste von Türkei-Stürmer Merih Demiral hat in der Partie gegen die Niederlande eine Fortsetzung gefunden. Vor dem Anpfiff zeigten tausende Anhänger der türkischen Nationalmannschaft während der Hymne das Symbol und kamen so einem Aufruf der Ultras nach. Demiral verfolgte das Spiel von der Tribüne aus, für seinen Jubel war er von der Uefa für zwei Spiele gesperrt worden.

Zum vierten Mal im fünften Spiel an dieser EM lag die Türkei damit in Führung. Diese hätte sie nach der Pause beinahe ausgebaut. Einen direkt getretenen Freistoss von Güler lenkte Verbruggen in der 56. Minute aber an den Pfosten. Diese Parade war der Weckruf für die Niederlande, die nun mit mehr Vehemenz und Personal angriffen und sich später dafür belohnten.

06:52 Video Die Live-Highlights bei Niederlande – Türkei Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 52 Sekunden.

So geht es weiter

Im zweiten EM-Halbfinal, der am Dienstag um 21:00 Uhr (live ab 20:10 Uhr auf SRF 1) in Dortmund stattfindet, bekommen es die Niederlande mit England zu tun.