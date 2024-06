Der Schweiz gelang am Samstag ein perfekter Einstieg in die EURO 2024 in Deutschland. Gegen Ungarn feierte sie einen verdienten 3:1-Erfolg und vermochte vor allem in der 1. Halbzeit zu überzeugen.

Das sahen auch die User von SRF Sport so. Den Schweizer Startelf-Spielern verteilten sie durchwegs 4 respektive 4,5 von 5 möglichen Sternen. Mit einer Ausnahme: Silvan Widmer, der sich schon früh eine Verwarnung einhandelte, erhielt «nur» 3,5 Sterne.

Akanji, Xhaka, Aebischer und Duah top

Am besten schnitten Abwehrchef Manuel Akanji, Mittelfeld-Dirigent Granit Xhaka sowie die Offensivleute Michel Aebischer (Tor und Assist) und Kwadwo Duah (Tor) ab. Sie alle erhielten von den knapp 13'000 Usern, welche am Rating teilnahmen, 4,5 Sterne. Der eingewechselte 3:1-Torschütze Breel Embolo wurden mit 4 Sternen bewertet.