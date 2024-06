Ein runderneuertes Spanien bezwingt Albanien in Düsseldorf dank eines Treffers von Ferran Torres 1:0 und bleibt an der EURO 2024 auch im dritten Gruppenspiel makellos.

Für Albanien ist das Turnier in Deutschland beendet. Spanien stand bereits vor der Partie als Sieger der Gruppe B fest.

Italien und Kroatien trennen sich im anderen Spiel 1:1. Die «Squadra Azzurra» trifft damit im Achtelfinal auf die Schweiz.

Ein Sieg wäre für Albanien Pflicht gewesen, um erstmals in der Verbandsgeschichte in einen EM-Achtelfinal vorzustossen. Und die Gelegenheit schien günstig: Spaniens Trainer Luis de la Fuente schonte diverse Stammkräfte und nahm im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Italien gleich 10 Wechsel in der Startelf vor. Einzig Verteidiger Aymeric Laporte entging der Rotationsmaschinerie.

Doch auch gegen die «B-Elf» der Iberer waren die Albaner ein gutes Stück von einem Vollerfolg entfernt. Bereits in der 13. Minute war das einzige Tor der Partie gefallen: Ferran Torres wurde von Dani Olmo mustergültig in die Tiefe lanciert. Der Angreifer des FC Barcelona schob überlegt via Pfosten zum 1:0 ein.

00:36 Video Torres schiebt nach Olmos perfektem Pass zum 1:0 ein Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 24.06.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Danach liessen es die klar feldüberlegenen Spanier im Wissen, den Gruppensieg ohnehin bereits in der Tasche zu haben, um einiges ruhiger angehen. Joselus akrobatische Einlage kurz nach der Pause blieb die einzige weitere nennenswerte Offensivaktion.

Raya lässt sich nicht bezwingen

Albanien hatte in der Person von Kristjan Asllani in der 45. Minute bereits einen Wachmacher auf David Raya im spanischen Tor abgefeuert. Der Arsenal-Keeper bestand die Bewährungsprobe aber. In der zweiten Halbzeit musste Raya den Sieg mehrmals festhalten. Einen Heber von Armando Broja in der 64. Minute wehrte er bravourös ab. Die Ehrenmeldung wollte den «Rot-Schwarzen» in der Folge trotz mutigem Anrennen nicht mehr gelingen.

Neben Frankreich ist Spanien das einzige Team, das an der EM noch ohne Gegentor ist. Albanien verabschiedet sich derweil ehrenvoll aus Deutschland. In der «Hammergruppe» schlug sich Sylvinhos Team beachtlich, knöpfte Kroatien einen Punkt ab und war auch gegen Italien und Spanien nicht auf verlorenem Posten.

Diese Teams stehen fix im Achtelfinal Box aufklappen Box zuklappen Schweiz

Spanien

Italien

Portugal

Deutschland

Frankreich

England

Niederlande

So geht es weiter

Spanien trifft am Sonntag um 21:00 Uhr im Achtelfinal auf einen Gruppendritten. Gespielt wird in Köln.