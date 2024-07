EM-Rekord bei Schweiz-England - 1,77 Millionen Zuschauende sehen Penalty-Drama auf SRF zwei

Das Herzschlagfinale beim Spiel zwischen der Schweiz und England an der UEFA EURO 2024 hat bis zu 1,77 Millionen Personen vor die TV-Bildschirme gelockt – so viele wie noch nie an dieser Fussball-EM. Im Durchschnitt über die gesamte Partie waren 1,42 Millionen Menschen zugeschaltet.