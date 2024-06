Bereits im vergangenen Winter klopfte der VfB Stuttgart bei Fabian Rieder an. Weil er zu diesem Zeitpunkt aber bereits für YB und Rennes eingesetzt worden war, zerschlug sich ein Wechsel. Nicht jedoch der Kontakt: «Die Verantwortlichen des VfB schrieben meinem Berater manchmal, wenn ich gut gespielt hatte», verriet der 22-Jährige am Dienstag, dem Tag, nachdem sein Leih-Transfer nach Stuttgart offiziell wurde.

Der Wechsel sei schon vor dem Schottland-Spiel fix gewesen, doch Rieder wollte damals noch nichts davon wissen. Nach Abschluss der Gruppenphase freut er sich jedoch, dass alles durch ist: «Die letzten Wochen in der Nati und der Transfer haben viel mit mir gemacht, mir Energie gegeben. Ich bin lockerer drauf und einfach glücklich.»

00:25 Video Rieder wechselt auf Leihbasis zum VfB Stuttgart Aus UEFA EURO 2024 Nati-Magazin vom 24.06.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Kein verlorenes Jahr bei Rennes

Es ist das vorläufige Happy End nach einer Saison, die für den Shootingstar der Spielzeit 22/23 alles andere als einfach gewesen war. Nach seinem Wechsel von YB zu Rennes wurde Bruno Génésio der schwache Saisonstart zum Verhängnis und der Trainer, der Rieder wollte, musste gehen. Unter Nachfolger Julien Stéphan musste der Schweizer lange unten durch. Dazu kam im Frühjahr ein Mittelfussbruch, der ihn 2 Monate ausser Gefecht setzte.

Trainingsspiel am Dienstag Box aufklappen Box zuklappen Im Nati-Training am Dienstagmorgen wurde das Team zwecks Belastungssteuerung in zwei Gruppen geteilt. Für die Stammspieler des Deutschland-Spiels stand eine Testpartie über 2x30 Minuten gegen Junioren des VfB Stuttgart an, die Reservisten absolvierten ein normales Training.

Rieder blickt jedoch nicht mit negativen Gefühlen auf seine erste Auslandsstation zurück: «Ich kann viel von diesem schwierigen Jahr lernen. So eine Erfahrung ist wichtig in der Karriere eines jungen Spielers. Auch wenn ich nicht so viel gespielt habe, bin ich im Vergleich zur Zeit bei YB reifer, dynamischer und besser mit dem Ball geworden.» Trotzdem habe er nicht unbedingt mit einer EM-Nomination gerechnet.

00:53 Video Archiv: Rieders Traumfreistoss in der Europa League gegen Haifa Aus Sport-Clip vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Gegen die Grossen immer von Anfang an dabei

Seit dem ersten Tag im Nati-Camp zeigte sich Rieder, gab vollen Einsatz. Der Lohn: das EM-Ticket, 2 Einwechslungen gegen Ungarn und Schottland und der Startelf-Einsatz gegen Deutschland. «Ich denke, ich habe Murat Yakin mit meinen Leistungen in jedem Spiel ein Dankeschön zurückgegeben», beurteilt der polyvalente Mittelfeldspieler seine Darbietungen selber.

Legende: Hat auch technisch einiges drauf Fabian Rieder im Nati-Training. Freshfocus/Toto Marti

Ob er im Achtelfinal gegen Italien wieder in der Startelf steht? Er weiss es selber noch nicht, aber «Yakin hat sicher schon einen Plan. Wenn ich als Joker reinkomme, werde ich alles geben. Und als Stammspieler auch. Italien ist Favorit, aber wir haben keine Angst. Wir können mit breiter Brust in dieses Spiel gehen und haben gezeigt, dass wir grosse Gegner ärgern können.»

Es wäre nach Brasilien an der WM 2022 und eben Deutschland am Sonntag erst der 3. Auftritt von Beginn an für Rieder in der Nati und der 3. gegen eine Top-Nation. Nach einer Niederlage gegen die «Seleçao» und dem Remis gegen den EM-Gastgeber fehlt nur noch der Sieg.