Gastgeber Deutschland kantert Schottland im Eröffnungsspiel mit 5:1 nieder und feiert den perfekten EM-Auftakt.

Für die Tore zeichneten mit Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Emre Can 5 verschiedene Spieler verantwortlich.

Im 2. Spiel der Gruppe A trifft die Schweiz am Samstag um 15:00 Uhr auf Ungarn (ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei).

Was für ein EM-Auftakt für das zuletzt immer wieder gebeutelte Team von Julian Nagelsmann! Gleich mit 5:1 schossen die entfesselten Deutschen das chancenlose Schottland aus dem Stadion und zeigten, dass mit ihnen bei dieser EM definitiv zu rechnen ist.

Keine Minute war in der restlos ausverkauften München Arena gespielt, da wurde es bereits ein erstes Mal richtig laut. Florian Wirtz konnte nach einem weiten Ball Antonio Rüdigers alleine auf Angus Gunn losziehen. Der 21-Jährige scheiterte mit seinem Abschluss aber am Kopf des schottischen Schlussmannes, der Deutsche war allerdings wohl ohnehin hauchdünn aus dem Abseits gestartet.

2:0 nach 20 Minuten

9 Minuten später machte es Wirtz dann besser. Nach einem Querpass von Joshua Kimmich kam Leverkusens Shootingstar 17 Meter vor dem Tor frei zum Abschluss. Gunn konnte den Flachschuss nur noch an den Pfosten lenken, von wo der Ball in den Maschen landete.

00:29 Video Wirtz bringt Deutschland früh in Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Auch nach dem frühen Führungstor liessen die Spieler von Nagelsmann nicht nach. Sie versuchten es gegen erstaunlich hoch stehende Schotten immer wieder mit weiten Bällen in die Schnittstelle. Barcelona-Legionär Ilkay Gündogan tat dies in der 19. Minute perfekt. Kai Havertz behielt im Sechzehner die Übersicht und bediente Jamal Musiala, der wuchtig unter die Latte zum 2:0 traf.

00:39 Video Musiala erhöht für den Gastgeber Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Porteous entscheidet das Spiel endgültig

Kurz vor der Pause kam es für die Aussenseiter von der Insel dann noch dicker. Nach einer Parade von Gunn brachten die «Bravehearts» den Ball nicht weg, worauf Ryan Porteous gegen Gündogan fast schon gemeingefährlich zu Werke ging. Er traf den Deutschen mit offener Sohle und gestrecktem Bein über dem Knöchel.

Die Folge: Ein rekordverdächtig kurzer Ausflug von Schiedsrichter Clément Turpin zum Bildschirm an der Seitenlinie, Penalty und Rot für Porteous. Havertz nahm sich der Verantwortung an, schaute Gunn aus und traf halbhoch in die Mitte.

Auch die Joker stechen

Mit der Einwechslung von Niclas Füllkrug und Leroy Sané brachte Nagelsmann nach einem ruhigen Start in die 2. Halbzeit nochmals Schwung in die Partie, und wie. Schon nach 5 Minuten ging Füllkrug nach einem Prellball volles Risiko und hämmerte den Ball sehenswert in die rechte obere Ecke. Und nur kurz darauf netzte der BVB-Stürmer ein 2. Mal ein, doch er stand dabei knapp im Abseits und so blieb es beim 4:0.

00:23 Video Füllkrugs Prachtstor zum 4:0 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

6 deutsche Torschützen

In der Schlussphase kamen dann die bis dahin absolut chancenlosen Schotten zu einem Erfolgserlebnis. Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld kam Scott McKenna zum Kopfball. Rüdiger lenkte die Kugel mit dem Kopf ins eigene Tor und sorgte für den einzigen Tolggen im deutschen Reinheft.

Emre Can, der erst vor wenigen Tagen für den verletzten Aleksandar Pavlovic ins Kader nachgerückt war und sowie Füllkrug eingewechselt worden war, sorgte in der 93. Minute dennoch für einen positiven deutschen Abschluss. Der Joker schlenzte den Ball aus 18 Metern ins rechte Eck.

05:15 Video Die Live-Highlights bei Deutschland - Schottland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 15 Sekunden.

So geht es weiter

Am Mittwoch geht es für die beiden Teams mit dem 2. Gruppenspiel weiter. Während die Schotten im Spiel gegen die Schweiz in Köln bereits ordentlich unter Druck stehen, will Deutschland den Schwung gegen Ungarn gleich mitnehmen.