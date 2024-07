Eigentlich ist Portugal ein gerngesehener Gegner von Frankreich – wenn da nicht der EM-Final 2016 wäre. Die Vorschau zum Viertelfinal an der EURO 2024 vom Freitagabend.

Legende: Eine Niederlage, die Griezmann und Co. noch immer schmerzt 2016 verlor Frankreich an der Heim-EM den Final gegen Portugal nach Verlängerung. imago images/Isosport

Wann und wo wird gespielt?

Portugal und Frankreich messen sich am Freitag um 21 Uhr in Hamburg. Die Partie sehen Sie live auf SRF zwei und in der Sport App (Start der Übertragung um 20:30 Uhr). Experte im Studio ist Peter Knäbel.

Der bisherige Turnierverlauf

Frankreich überstand zwar die Hammergruppe mit den Niederlanden, Österreich und Polen ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis), blieb in seinen Auftritten aber vieles schuldig und musste den Gruppensieg den Österreichern überlassen. Auch im Achtelfinal gegen Belgien tat sich das Team von Trainer Didier Deschamps lange schwer, ehe ein spätes Eigentor der Belgier die «Equipe tricolore» erlöste.

Portugal startete mit 2 Siegen überzeugend in die Endrunde, verlor dann aber mit einer B-Elf gegen Georgien und mühte sich gegen Aussenseiter Slowenien im Achtelfinal lange erfolglos ab, ehe das Weiterkommen im Penaltyschiessen erzittert werden konnte.

Der jeweils letzte Auftritt

Schliessen 05:10 Video Portugal zieht in extremis in den EM-Viertelfinal ein Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 10 Sekunden. 04:40 Video Frankreich müht sich in den EURO-Viertelfinal Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 01.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 40 Sekunden.

Fakten zum Spiel

In bisher 28 Spielen zwischen diesen 2 Nationen siegte Frankreich 19 Mal, Portugal nur gerade 6 Mal (bei 3 Unentschieden). Seit 1978 gewannen die Iberer nur 1 Spiel gegen die Franzosen – den EM-Final 2016 (1:0 nach Verlängerung).

Auf dem Weg zu seinen beiden EM-Titeln 1984 und 2000 eliminierte Frankreich Portugal jeweils im Halbfinal, beide Male in der Verlängerung.

Nur gerade 3 Törchen erzielte die hochgelobte französische Offensive um Superstar Kylian Mbappé bislang an dieser EURO. Zwei davon waren Eigentore, eines fiel mittels Penalty. Da ist noch jede Menge Luft nach oben vorhanden.

Bei Portugal wartet Cristiano Ronaldo noch sehnlichst auf seinen ersten Turniertreffer. Seine beste Möglichkeit hatte der 39-Jährige im Achtelfinal gegen Slowenien, als er in der Verlängerung einen Elfmeter verschoss und danach bittere Tränen weinte.

Frankreich muss im Viertelfinal auf den gelb-gesperrten Adrien Rabiot verzichten. Gelb vorbelastet sind ausserdem Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Mbappé und Aurelién Tchouaméni. Bei Portugal müssen Ronaldo, nachdem er im Spiel gegen Georgien von Schiedsrichter Sandro Schärer die gelbe Karte gezeigt kriegte, sowie Joao Palhinha, Ruben Neves, Francisco Conceicao, Joao Cancelo und Pedro Neto aufpassen.

Mögliche Halbfinal-Gegner

Leichter wird es für den Sieger der Partie in der nächsten Runde nicht werden. Im Halbfinal warten entweder die bislang makellosen Spanier oder Gastgeber Deutschland.