Am abschliessenden Spieltag der Gruppe C spielen Dänemark und Serbien in der München Arena 0:0.

In einer an Höhepunkten rar gesäten Partie sind die Dänen in der 1. Halbzeit etwas näher am ersten Tor, in der 2. Hälfte die Serben.

Weil Dänemark in der Fairplay-Wertung besser dasteht als Slowenien, treffen die Nordeuropäer als Gruppenzweiter im Achtelfinal auf Deutschland.

Im anderen Spiel der Gruppe C trennen sich auch England und Slowenien torlos.

Vor der Partie war klar gewesen: Enden die Spiele Dänemark gegen Serbien und England gegen Slowenien mit dem gleichen Ergebnis, muss die Fairplay-Wertung helfen – weil Slowenien und Dänemark punkt- sowie torgleich wären und in der Direktbegegnung 1:1 spielten. Natürlich musste es so kommen. Nun sammelte Dänemark in den 3 Gruppenspielen 1 gelbe Karte weniger als Slowenien und liegt deshalb in der Tabelle hinter England auf dem 2. Platz. Damit ist klar: Auf «Danish Dynamite» wartet im Achtelfinal das Duell mit Gastgeber Deutschland.

Diese Teams stehen fix im Achtelfinal Box aufklappen Box zuklappen Schweiz

Spanien

Italien

Portugal

Deutschland

Frankreich

England

Niederlande

Österreich

Slowenien

Dänemark

Kurioses Andersen-Eigentor zählt nicht

In den Schlussminuten hätten die Serben die Rechnerei fast überflüssig gemacht. Mit einem Sieg wären sie auf den 2. Rang vorgestossen. Die Versuche von Dusan Vlahovic (89.) und Sergej Milinkovic-Savic (92.) blieben aber letztlich zu wenig zwingend.

Der grösste Aufreger des Spiels hatte sich in der 53. Minute ereignet, als sich Dragan Stojkovics Einwechslung von Stürmer Luka Jovic auf die 2. Halbzeit hin beinahe ausbezahlt hätte. Nach einem Abschluss von Jovic haute Dänemarks Joachim Andersen den Ball mit voller Überzeugung ins eigene Netz. Doch der Innenverteidiger hatte Glück, Jovic war aus einer Abseitsposition gestartet. Hätte das Tor gezählt, wäre Serbien ohne eigenen Torschuss in Führung gegangen.

00:25 Video Andersens Eigentor ging ein Abseits Jovic’ voraus Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Maue erste Halbzeit

Die ersten 45 Minuten waren von viel Kampf – der französische Schiedsrichter François Letexier verteilte in den ersten 30 Minuten gleich 3 gelbe Karten – und «Geknorz» geprägt gewesen. In Anbetracht der spannenden Ausgangslage in der Gruppe C war das keine grosse Überraschung. Sowohl Dänemark als auch Serbien machten so gut wie keine Fehler und hielten den Ball möglichst weit weg vom eigenen Gehäuse.

Wenn eine Nation aber etwas gegen die Nullnummer zu unternehmen versuchte, dann waren es die Dänen. In Person von Christian Eriksen, nun mit 133 Länderspielen alleiniger Rekord-Spieler Dänemarks, wurde es zweimal innert kurzer Zeit zumindest etwas brenzlig:

21. Minute: Eriksen scheitert mit seinem gut platzierten Schlenzer aus der Distanz an Serbien-Goalie Predrag Rajkovic – die beste Chance der 1. Halbzeit.

Eriksen scheitert mit seinem gut platzierten Schlenzer aus der Distanz an Serbien-Goalie Predrag Rajkovic – die beste Chance der 1. Halbzeit. 23. Minute: Nach einem frech getretenen Eckball von Eriksen auf den kurzen Pfosten landet der Ball via Stürmer Jonas Wind plötzlich im Tor. Der Jubel ist aber nur von kurzer Dauer – der Ball war hinter der Grundlinie.

03:18 Video Die Live-Highlights bei Dänemark – Serbien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.

Bis zur Pause geschah in der Folge ausser einem zu hoch gezielten Abschluss von Wind (39.) nichts mehr. Die Serben verzeichneten im 1. Durchgang keinen einzigen Abschluss.

Das dürfte auch Tennis-Star Novak Djokovic, der seine Nation im Münchner Stadion unterstützte, kaum gefallen haben – und noch weniger, dass «seine» Serben ein weiteres Mal bei einem grossen Turnier schon nach der Vorrunde die Koffer packen müssen.

Legende: Stargast in München Novak Djokovic unterstützte seine Serben live vor Ort. EPA/RONALD WITTEK

So geht's weiter

Dänemark misst sich am Samstag, 29. Juni, im Achtelfinal mit Gastgeber Deutschland. Anpfiff in Dortmund ist um 21:00 Uhr. Für Serbien ist das Turnier zu Ende.