EURO 2024: Achtelfinal vs. NED - Mit grossen Namen: Rumänien jagt die Helden von 1994

30 Jahre nach ihrem grössten Erfolg will die rumänische Nationalmannschaft erneut Geschichte schreiben – mit grossen Namen. Am frühen Dienstagabend warten an der EURO 2024 im Achtelfinal die Niederländer.