Der 27-jährige Kwadwo Duah nutzt das Sprungbrett EURO und will sich in Deutschland ins Schaufenster stellen.

Kwadwo Duah war im Schweizer EM-Startspiel gegen Ungarn gemeinsam mit Michel Aebischer der erste überraschende Schachzug von Murat Yakin. Und der Stürmer von Ludogorets Rasgrad war auch jener Spieler, der mit dem 1:0 gegen die Magyaren für den perfekten Startschuss gesorgt hatte. Der Lauf der Schweizer wurde bislang weder von Schottland, Deutschland oder Italien gestoppt.

Nun trifft die Nati im Viertelfinal auf England. Für Duah, der sich am Mittwoch der Presse stellte, keine ganz alltägliche Begegnung. Dies liegt aber primär an den englischen Medienleuten, die ihn aufgrund seiner Geburtsstadt London fast schon adoptieren wollen. Duah dagegen wiegelt ab: «Ich spüre eigentlich keine besondere Connection mehr mit England. Meine Eltern lebten dort, als ich zur Welt kam, aber mit 2 Jahren kamen wir in die Schweiz.»

Trotzdem bleibt ein Fakt bestehen: Der bullige Stürmer war an der laufenden EURO der erste in England geborene Spieler, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Für Chelsea-Fan Duah, der die Premier League genau verfolgt, ist da aber nicht mehr. «Ich wurde dort geboren, ich kenne den englischen Fussball – und das wars.»

Gleiches soll aber nicht auf seine Karriere zutreffen. Er habe selber schon gemerkt, dass der EM-Treffer seine Zukunft nachhaltig beeinflussen könnte. «Damit konnte ich den Leuten zeigen, dass ich Tore erzielen kann. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die EM nicht auch als Sprungbrett betrachte; das ist in meinem Hinterkopf. Ich habe schon immer davon geträumt, in einer Top-5-Liga zu spielen, am liebsten in Italien.» Doch das ist noch Zukunftsmusik. Duah will davon während dem Turnier nichts wissen.

An der EURO heisst die unmittelbare Zukunft England. Der Stürmer, der zuletzt immer als Joker für Breel Embolo eingewechselt wurde, rechnet nicht damit, dass die «Three Lions» die Schweiz unterschätzen werden. «Wir waren schliesslich gegen Italien ziemlich gut. Jetzt wollen wir auch gegen England zeigen, was wir können. Und dann schauen wir mal, was wird.»

Gleiches trifft auch auf Duah zu. Nach verschiedenen Stationen in der Schweiz, der 2. Bundesliga und jetzt in Bulgarien scheint sein Traum von der Top-5-Liga realistischer denn je.