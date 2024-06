Spanien gewinnt das Auftaktspiel der Gruppe B an der EURO 2024 gegen Kroatien 3:0.

Sämtliche Tore im Berliner Olympiastadion fallen vor dem Seitenwechsel.

Wunderkind Lamine Yamal avanciert mit 16 Jahren und 338 Tagen zum jüngsten EM-Spieler aller Zeiten.

In der anderen Partie der Gruppe B misst sich am späteren Abend Italien mit Albanien.

In der Hammergruppe B hat Spanien zum Auftakt der EURO ein Statement geliefert. Gegen Kroatien, vor zwei Jahren WM-Halbfinalist, gewann die Equipe von Luis de la Fuente verdient und souverän mit 3:0. Damit haben die Iberer ihre Ambitionen eindrücklich unterstrichen.

Nach einer chancentechnisch lange lauen 1. Halbzeit wusste die spanische Offensive das Publikum im Berliner Olympiastadion nach einer knappen halben Stunde doch noch zu verzücken:

29. Minute: Es ist ein Geniestreich von ManCity-Spieler Rodri, der den Weg zur spanischen Führung ebnet. Mit einem perfekt getimten Steilpass setzt er Alvaro Morata in Szene, der kaltblütig zum 1:0 einschiebt.

Es ist ein Geniestreich von ManCity-Spieler Rodri, der den Weg zur spanischen Führung ebnet. Mit einem perfekt getimten Steilpass setzt er Alvaro Morata in Szene, der kaltblütig zum 1:0 einschiebt. 32. Minute: Vorhang auf für Fabian Ruiz. Der PSG-Legionär wird vor dem kroatischen Strafraum angespielt und setzt anschliessend zum Solo an. Er umkurvt Luka Modric und Marcelo Brozovic, als wären sie Statisten, und trifft zwischen Verteidiger Josip Sutalos Beine hindurch ins untere rechte Eck – 2:0.

00:57 Video Spanien geht dank Doppelschlag 2:0 in Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Kroatien eiskalt bestraft

Kroatien wurde hingegen erst jeweils unmittelbar nach den beiden Gegentreffern offensiv gefährlich. Nach dem 0:1 war es Mateo Kovacic, der mit einem Flachschuss an Unai Simon scheiterte. Wenig später scheiterte Marcelo Brozovic ebenfalls am spanischen Goalie. In der 41. Minute segelte Ante Budimir nach einem schussähnlichen Pass an den weiten Pfosten von Josko Gvardiol knapp am Ball vorbei.

Und so war es kurz vor der Pause noch einmal Spanien, das reüssierte. Wunderkind Lamine Yamal, der durch seinen Startelfeinsatz mit 16 Jahren und 338 Tagen zum jüngsten EM-Spieler aller Zeiten avancierte, lancierte mit einer halbhohen Flanke im Strafraum Dani Carvajal, der zum 3:0 ablenkte und sein 1. Länderspieltor bejubelte.

00:35 Video Carvajal erhöht kurz vor der Pause auf 3:0 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Auch vom Punkt nicht erfolgreich

Kurz nach dem Seitenwechsel stand erneut Yamal im Fokus. Der Youngster hatte nach Vorarbeit von Barça-Teamkollege Pedri die Chance, sich frei vor Dominik Livakovic auch zum jüngsten EM-Torschützen zu machen und damit den Schweizer Johan Vonlanthen abzulösen, der diesen Rekord seit 2004 innehat. Doch Yamal scheiterte am glänzend reagierenden Kroatien-Schlussmann.

Im Allgemeinen gehörte der 2. Durchgang jedoch eher den Kroaten, die sich angesichts ihrer Bemühungen einen Ehrentreffer verdient gehabt hätten. Doch die Geschichte aus der 1. Halbzeit wiederholte sich: Ein Tor wollte schlicht nicht gelingen. Auch vom Punkt schaffte es Bruno Petkovic, der zuvor von Rodri im Strafraum gefoult worden war, nicht zu reüssieren. Zwar lag der Ball nach dessen Nachschuss im Tor. Weil Ivan Perisic allerdings zu früh in den Strafraum gelaufen war, zählte dieses nicht.

02:53 Video Experte Amhof erklärt, wieso Kroatiens Penaltytor nicht zählt Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden.

So geht es weiter

Für Spanien steht an der EURO am Donnerstagabend um 21 Uhr das Kracherspiel gegen Titelverteidiger Italien an. Kroatien steht tags davor um 15 Uhr gegen Albanien bereits unter Zugzwang. Beide Duelle können Sie live bei SRF mitverfolgen.