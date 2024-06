Die Niederlande gewinnen das Auftaktspiel der Gruppe D an der EURO gegen Polen mit 2:1.

Joker Wout Weghorst erlöst «Oranje» mit dem Siegtreffer in der 83. Minute.

Das andere Startspiel der Gruppe D zwischen Frankreich und Österreich steigt am Montagabend um 21 Uhr.

Bis zum Schluss hielten die Niederländer den Druck im Hamburger Volksparkstadion aufrecht. Und gerade als «Oranje» ob der vielen liegen gelassenen Chancen zu verzweifeln begann, fiel der ersehnte und hochverdiente Siegtreffer doch noch. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung sorgte Wout Weghorst in der 83. Minute für die niederländische Erlösung.

Der Steilpass von Nathan Aké streifte die Wade von Jan Bednarek und avancierte so zur perfekten Vorlage für den Joker, der mit einem abgebrühten Flachschuss reüssierte. Die Jubelstürme der zahlreichen niederländischen Fans kannten kaum Grenzen, kamen sechs Minuten nach Weghorsts Treffer aber fast noch zum Ersticken.

Polen kam nämlich noch einmal gefährlich in den Strafraum – und schrammte nur knapp am Ausgleich vorbei. Bart Verbruggen machte Karol Swiderskis Chance aus kurzer Distanz aber zunichte. Die «Elftal» sollte noch zwei weitere Paraden des Keepers benötigen, ehe Schiedsrichter Artur Soares Dias die Partie beendete und der niederländische Auftaktsieg Tatsache war.

Weghorst erlöst die Niederlande in der 83. Minute

Lewandowski-Ersatz trifft

Es war ein hochverdienter Triumph für die Niederländer, die alles andere als optimal in die Partie gestartet waren. Nach einer dominanten Startphase waren es entgegen dem Spielverlauf die Polen, die den Führungstreffer bejubeln konnten. Adam Buksa, als Ersatz für den verletzten Star-Stürmer Robert Lewandowski in der Startelf, stieg bei einem scharf getretenen Eckball in der 16. Minute am höchsten und köpfelte den Ball in die Maschen.

Die Live-Highlights bei Polen – Niederlande

Der frühe Gegentreffer warf «Oranje» nicht aus der Bahn, im Gegenteil: Die Niederlande waren bemüht, den Fehlstart schnellstmöglich zu korrigieren. Dies gelang in Person von Liverpool-Angreifer Cody Gakpo in der 29. Minute. Der 25-Jährige fasste sich einige Meter vor dem polnischen Strafraum ein Herz – und konnte sich wenige Momente später über den Ausgleich freuen. Sein Schuss wurde von Bartosz Salamon abgelenkt und flog unhaltbar für Goalie Wojciech Szczesny ins Netz.

Auch in der Schlussviertelstunde der 1. Halbzeit wirbelte die «Elftal»-Offensive weiter. Die aufopfernd kämpfenden Polen liessen aber keinen weiteren Gegentreffer zu – bis sich dies in der 83. Minute doch noch ändern sollte.

Gakpo gleicht in der 29. Minute aus

Buksa duscht die Niederländer kalt – 1:0 nach einem Eckball

So geht es weiter

In der 2. Runde der Gruppe D kommt es zum Favoritenduell. Die Niederlande fordern am Freitag um 21 Uhr Frankreich. Gleichentags um 18 Uhr trifft Polen auf Österreich. Beide Spiele sehen Sie live bei SRF.