Legende: Wohin geht die Reise? Murat Yakin kann mit der Schweizer Nati die Achtelfinals planen. imago images/DeFodi Images

99,97 Prozent: So hoch sollen die Chancen laut einer (inoffiziellen) Datenanalyse sein, dass die Schweizer Nationalmannschaft an der EURO 2024 den Achtelfinal erreicht. Die Schweiz wird also ziemlich sicher zum 6. Mal in Folge an einer Endrunde die K.o.-Phase bestreiten. Von Rang 1 bis Rang 3 ist für die Nati in der Gruppe A noch alles möglich. Wir klären auf:

Rang 1: Sieg gegen den Gastgeber

Diese Rechnung ist ziemlich einfach: Gewinnt die Schweiz das letzte Gruppenspiel am Sonntagabend in Frankfurt gegen Deutschland, steht der Gruppensieg fest. Gibt die Nati Punkte ab, sind die Deutschen Gruppensieger.

Ist es am Ende Rang 1, geht die Reise für die Schweiz in Dortmund weiter. Am 29. Juni um 21 Uhr findet im BVB Stadion der 2. Achtelfinal statt.

Gegner ist der Zweitplatzierte der Gruppe C – also ein Team aus dem Quartett England/Slowenien/Dänemark/Serbien.

04:44 Video Die Nati holt gegen Schottland ein 1:1-Unentschieden Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden.

Rang 2: Ein Remis reicht sicher

Mit einem Unentschieden gegen Deutschland beendet die Schweiz die Gruppenphase auf Rang 2.

Es muss sowieso mit dem Teufel zu- und hergehen, dass das Team von Murat Yakin in der Tabelle noch weiter abrutscht. Denn im Vergleich mit Schottland zählt am Ende das Torverhältnis. Und diesbezüglich ist die Schweiz (+2) gegenüber den Schotten (-4) klar im Vorteil.

Mit Platz 2 im Gepäck reist die Nati ins Olympia-Stadion von Berlin. Am 29. Juni um 18 Uhr steht dort der Achtelfinal gegen den Zweiten aus der Gruppe B auf dem Programm. Der Gegner heisst mit grosser Wahrscheinlichkeit also Spanien oder Italien.

Rang 3: 4 Punkte müssten reichen