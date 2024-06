Per E-Mail teilen

Spanien dominiert Italien an der EURO 2024 in der Gruppe B quasi nach Belieben, gewinnt aber nur mit 1:0.

Das einzige Tor des Abend erzielt ein Italiener – Ex-Basler Riccardo Calafiori trifft ins eigene Tor (55.).

Damit ist Spanien als Gruppensieger fix im Achtelfinal, Italien liegt mit drei Punkten noch immer einigermassen komfortabel auf Rang 2.

45 Minuten dauerte es, bis Federico Chiesa zum ersten Mal für so etwas wie Torgefahr vor dem spanischen Kasten sorgte. Der Juve-Spieler war nämlich für den ersten italienischen Abschluss der Partie verantwortlich – auch wenn dieser weit daneben ging, blieb er für lange Zeit das, was einem möglichen Torerfolg am nächsten kam.

Abgesehen von diesem offensiven Versuch: Spanische Dominanz. Bereits in der 2. Minute vergab Pedri mit einem Kopfball die mögliche Führung. Kurz danach war es Nico Williams, der ebenfalls per Kopf das 1:0 für Spanien verpasste.

Donnarumma hält Italien im Spiel

So häufig wie in der Startphase kamen die Spanier im Anschluss zwar nicht zu Top-Chancen, doch der Ball blieb ständig in den Füssen des Teams von Luis de la Fuente. Und noch vor der Pause hätte das 1:0 mehrmals fallen können. Der junge Lamine Yamal, der erfahrene Alvaro Morata oder aber Mittelfeld-Stratege Fabian Ruiz mussten sich mit ihren Versuchen immer wieder Gianluigi Donnarumma geschlagen geben.

01:04 Video Italiens Calafiori befördert den Ball ins eigene Netz Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Was längst überfällig war, passierte dann in der 55. Minute: Donnarumma war erstmals geschlagen. Verantwortlich dafür war aber nicht etwa ein Spanier, sondern Teamkollege Riccardo Calafiori. Nach einer Parade des Keepers prallte die Kugel ans Knie des Ex-Baslers, von dort sprang sie ins Tor.

Keine italienische Reaktion

Auch das Führungstor der Spanier amtete nicht als Weckruf für die Italiener, um die Offensivbemühungen endlich zu starten. Stattdessen drückte «La Roja» auf die Entscheidung. Immer wieder war jedoch Donnarumma zur Stelle. Und wenn nicht, dann rettete die Latte: Der wirblige Williams, der mit seiner Flanke auch das 1:0 eingeleitet hatte, traf den Querbalken (70.).

00:41 Video Williams schlenzt den Ball an die Latte Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Weil das 2:0 verpasst wurde, blieb es auch in der Schlussphase spannend. Doch der Ausgleich fiel nicht. Spanien feierte den 2. Sieg im 2. Gruppenspiel und damit auch den Gruppensieg. Mit drei Punkten hat aber auch Italien noch immer gute Chancen auf den Achtelfinal.

So geht es weiter

Spanien trifft zum Abschluss am Montagabend in Düsseldorf auf Albanien. Zeitgleich misst sich Italien in Leipzig mit Kroatien.