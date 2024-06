EURO 2024: Gruppe C

Dänemark und Slowenien sorgen beim 1:1 für das erste Unentschieden an der EURO 2024.

Ausgerechnet Christian Eriksen bringt Dänemark in der 17. Minute in Führung, Erik Janza gleicht nach einem Eckball aus (77.).

Im anderen Spiel der Gruppe C treffen Serbien und England am Sonntagabend in Gelsenkirchen aufeinander.

Dass sich die Dänen eine Viertelstunde vor Schluss auf der knappen 1:0-Führung ausruhten, wurde ihnen zum Verhängnis. Benjamin Seskos Hammer an den Pfosten war mehr als nur ein Warnschuss. Nur eine Minute später (77.) lag der Ball hinter Kaspar Schmeichel im Tor: Erik Janza schoss nach einem Eckball den Rücken von Morten Hjulmand an, von wo der Ball unhaltbar für Schmeichel abgefälscht wurde.

Dänemark konnte nach dem Ausgleich nicht mehr reagieren, es blieb beim 1:1. Für Dänemark, immerhin Halbfinalist an der letzten EM, ist es ein erster Dämpfer.

00:29 Video Abgelenkter Abschluss: Janza gleicht in der Schlussphase aus Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Passive Dänen nach der Führung

Kaum war die Partie vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer angepfiffen worden, nahmen die Dänen das Spieldiktat in die Hand. Der erste Abschluss ging aber auf das Konto der Slowenen, Sesko schlenzte den Ball aus grosser Distanz knapp am Lattenkreuz vorbei (16.).

Die Dänen nutzten diesen perfekt als Weckruf und gingen praktisch im Gegenzug ausgerechnet durch Christian Eriksen in Führung. Er hatte im Auftaktspiel der Dänen an der EURO 2020 einen Herzstillstand erlitten, sein Leben hing zwischenzeitlich an einem seidenen Faden. Nun, drei Jahre später war er gegen Slowenien Dreh- und Angelpunkt im dänischen Angriffsspiel – und eben Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0.

00:36 Video Eriksen bringt Dänemark in der 17. Minute in Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Dänen etwas zurück und überliessen den Slowenen vermehrt das Spielgerät. Die Partie zwischen den beiden Teams, die bereits in der Qualifikation aufeinander getroffen waren, wurde ausgeglichener, spielte sich aber mehrheitlich zwischen den Strafräumen ab.

Höjlund mit der Vorentscheidung auf dem Fuss

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Dänen, die mehrheitlich in Ballbesitz waren. Slowenien versuchte, entweder mit langen Bällen oder hohen Flanken auf Sesko und Andraz Sporar, Nadelstiche zu setzen. Lange Zeit reichte es ihnen aber nicht mehr als zu Torannäherungen.

Die Slowenen konnten sich bei ihrem Torhüter bedanken, dass Dänemark nicht auf 2:0 erhöhen konnte: In der 65. Minute parierte Jan Oblak einen Abschluss Rasmus Höjlunds aus kürzester Distanz mit dem Oberkörper. Janza liess Höjlund dessen Fehlschuss teuer bezahlen.

04:30 Video Die Live-Highlights bei Slowenien - Dänemark Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 30 Sekunden.

So geht es weiter

Am Donnerstag steigt der 2. Spieltag der Gruppe C. Slowenien trifft um 15:00 Uhr auf Serbien, Dänemark trifft in der Neuauflage des Halbfinals von 2021 um 18:00 Uhr auf England. Beide Spiele können Sie bei SRF live sehen.