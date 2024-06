EURO 2024: Gruppe C

England muss sich bei seinem zweiten Gruppenspiel der EURO 2024 gegen Dänemark mit einem 1:1 begnügen.

Harry Kane bringt die enttäuschenden Engländer in Führung (18.), Morten Hjulmand gelingt aus 28 Metern der Ausgleich (34.).

Im anderen Spiel der Gruppe C sichert sich Serbien gegen Slowenien in der 95. Minute einen Punkt.

In der 69. Minute beorderte England-Coach Gareth Southgate seinen gefürchteten Offensiv-Dreizack gemeinsam vom Feld. Die Auswechslung von Harry Kane, Phil Foden und Bukayo Saka war jedoch nicht einer beruhigenden Führung zu verdanken, viel mehr wollte Southgate sein phasenweise unterlegenes Team wachrütteln.

Beinahe hätte der Schachzug des Trainers England doch noch drei Punkte beschert. Kane-Ersatz Ollie Watkins kam kurz nach seiner Einwechslung zu einer guten Möglichkeit, die Dänemarks Keeper Kasper Schmeichel jedoch vereitelte. Danach fiel England wieder ins alte Fahrwasser zurück. Weil auf der anderen Seite Pierre-Emile Höjbjerg fünf Minuten vor dem Ende den für die Dänen nicht unverdienten Lucky Punch verpasste, blieb es bis zum Schluss beim 1:1.

Trotz zwei bescheidener Auftritte dürfte den Engländern die Achtelfinalqualifikation somit nicht mehr zu nehmen sein. Die Dänen müssen nach dem zweiten Unentschieden im zweiten Spiel um das Weiterkommen bangen.

Kane meldet sich an

Immerhin hatte aus englischer Sicht auch Kane ins Turnier eingestempelt. Der Stürmerstar – beim Auftaktsieg gegen Serbien kaum gesehen – traf in der 18. Minute zur Führung für die «Three Lions». Der Löwenanteil des Tors war allerdings Teamkollege Kyle Walker zuzuschreiben. Der Aussenverteidiger erlief zur Überraschung von Dänemarks Viktor Kristiansen einen Ball in die Tiefe von Jude Bellingham und brachte diesen mit etwas Glück in die Mitte zu Kane. Bis zu seiner Auswechslung sollte das Tor seine einzige Ballberührung im gegnerischen Strafraum bleiben.

Dänemark liess sich vom Gegentreffer nämlich überhaupt nicht beunruhigen. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand hielt an seinem Matchplan fest und störte die Engländer immer wieder früh im Spielaufbau. Nach rund einer halben Stunde belohnte sich der Underdog für seine Bemühungen. Morten Hjulmand fasste sich nach einem haarsträubenden Fehlpass von Kane aus 28 Metern ein Herz und der Ball schlug via Innenpfosten unhaltbar für Jordan Pickford im England-Tor ein.

Nach dem Seitenwechsel verpasste es England, das Spiel in die gewünschten Bahnen zu lenken. Saka setzte einen gefährlichen Ball ins Aussennetz (53.), kurz darauf scheiterte Foden mit einem Distanzschuss am Pfosten. Bis zu seiner Auswechslung vermochte das Duo keine weiteren Akzente zu setzen.

So geht's weiter

Am kommenden Dienstag finden in der Gruppe C die letzten Gruppenspiele statt. England fordert um 21:00 Uhr Slowenien, Dänemark kämpft gleichzeitig gegen Serbien um das Achtelfinalticket. Beide Partien gibt es live bei SRF.