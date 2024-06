Tschechien und Georgien trennen sich in der Gruppe F an der EURO 2024 1:1 unentschieden.

Klar überlegene Tschechen gleichen in der 59. Minute durch Patrik Schick die georgische Führung (45.+4) aus.

Die beiden siegreichen Teams des 1. Spieltags, Portugal und die Türkei, treffen am Samstagabend aufeinander.

Tief in der Nachspielzeit lief Tschechien in einen letzten Konter. Die Georgier schwärmten zu dritt aus, der Pass auf Saba Lobzhanidse kam zum perfekten Zeitpunkt. Aber anstatt den Siegtreffer zu erzielen, schoss der Stürmer von Atlanta United den Ball deutlich über das Tor.

Somit blieb es in Leipzig beim 1:1-Unentschieden. Ein schwacher Trost für Lobzhanidse: Für Georgien ist es immerhin der erste Punkt an einer Europameisterschaft.

Hände werden den Tschechen zum Verhängnis

Ein gegenseitiges Abtasten hatte es zu Beginn der Partie nicht gegeben. Die Tschechen, gegen Portugal noch sehr zurückhaltend, kamen bereits in der 3. Minute zu einer Dreifach-Chance. Giorgi Mamardaschwili konnte sich gegen Adam Hlozek und Patrik Schick auszeichnen. Nach der animierten Startphase flachte die Begegnung etwas ab, für Aufreger war aber gesorgt.

23. Minute: Tschechien geht vermeintlich in Führung. Hlozeks Schuss an den Kopf Mamardaschwilis prallt zurück an den eigenen Kopf, von da an den Arm Hlozeks und ins Tor. Schiedsrichter Daniel Siebert kassiert den Treffer ein.

Georgiens Taktik mit schnellen Kontern über Superstar Kwitscha Kwaratskelia war nur bedingt erfolgreich. Bei Anbruch der Nachspielzeit des 1. Durchgangs konnten die Männer von Trainer Willy Sagnol noch keinen Torschuss aufweisen.

45.+1 Minute: Guram Kaschia, Georgiens Captain, vergibt freistehend die Riesenchance auf das 1:0. Aber Robin Hranac hat den Ball zuvor mit der Hand berührt, Siebert schaut kurz auf den Bildschirm und gibt den Penalty. Georges Mikautadse bewahrt die Nerven und bringt Georgien in Führung.

Schliessen 00:36 Video Handspiel: Hlozeks Tor zählt nicht Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 01:24 Video Ball prallt Hranac an den Arm – Mikautadze verwertet souverän Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Tschechen dominieren nach der Pause

Tschechien liess sich vom Rückstand nicht beirren und rannte nach dem Seitenwechsel weiter an. Die logische Folge: der Ausgleich durch Schick in der 59. Minute. Auch dieser Treffer war nicht frei von Slapstick: Schick war von dem vom Pfosten abprallenden Ball an der Brust getroffen worden.

Nur zwei Minuten später hätte Ladislav Krejci Tschechien beinahe mit einem Kopfball in Führung gebracht. Doch er köpfelte, ebenso wie David Jurasek in der 77. Minute, am Tor vorbei. Insgesamt kam Tschechien auf 26 Abschlüsse. Von Georgien kam kaum mehr etwas – bis in die Nachspielzeit.

00:34 Video Schick drückt den Ball mit der Brust über die Linie Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

So geht es weiter

Am Mittwochabend um 21:00 Uhr steht die dritte Runde in der Gruppe F an. Die Spiele Tschechien gegen die Türkei und Georgien gegen Portugal finden gleichzeitig statt und sind die letzten Gruppenspiele der EURO 2024. Beide Spiele können Sie bei SRF live mitverfolgen.