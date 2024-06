Per E-Mail teilen

Legende: Zieht sich Serbien tatsächlich zurück? Der serbische Verband fordert Strafen, sonst könnte das Team zurückgezogen werden. Getty Images/Emin Sansar/Anadolu

Die Verantwortlichen von Serbien brachten sogar einen Rückzug vom Turnier ins Spiel. Unter anderem soll bei den Gesängen beim Spiel zwischen Albanien und Kroatien vom Mittwoch (2:2) zum Töten von Serben aufgerufen worden sein.

Strafe gegen die Verbände gefordert

«Wir werden von der Uefa verlangen, die Verbände beider Auswahlen zu bestrafen, sonst überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen werden», sagte der Generalsekretär des serbischen Fussball-Verbandes, Jovan Surbatovic, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTS in Serbien. Sein Verband sei «für einzelne Fälle» bestraft worden, «und unsere Fans haben sich viel besser verhalten als die anderen.»

Die Uefa hat bei der EM den serbischen und den albanischen Verband wegen provokanter Botschaften von Fans schon mit Bussen von jeweils 10'000 Euro belegt. Englische Medien berichteten zudem, dass beim Gruppenspiel der Engländer in Gelsenkirchen gegen Serbien am Sonntag Affenlaute in Richtung englischer Spieler gemacht worden sein sollen.