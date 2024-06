Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, die ganz grosse Sensation zum Greifen nahe. Die Schweiz führte in Frankfurt gegen den «grossen Bruder» Deutschland und war drauf und dran, den Gruppensieg ihr Eigen zu nennen. Doch dann wuchs in jener ominösen 92. Minute ein Joker über sich hinaus. Ein gewonnenes Kopfballduell, perfektes Timing, das 1:1 – das Haupt Fussball-Deutschlands noch einmal aus der Schlinge gezogen.

Dieser Joker – kein Comic-Bösewicht, aber aufgrund seiner Zahnstellung ebenfalls mit einem ikonischen Grinsen ausgestattet – hiess wieder einmal Niclas Füllkrug. Das Kopfballmonster stellte wie so oft im deutschen Trikot seine immense Torgefahr unter Beweis. Akklimatisierungszeit? Unnötig. Nur 73 Minuten brauchte er insgesamt für seine beiden Joker-Tore gegen Schottland und die Schweiz.

Breit grinsend erzählte «Lücke», wie sie ihn wegen eines Hohlraums in der oberen Zahnreihe nennen, von seinem 4. Joker-Tor bei einer WM oder EM. Einfach war es nicht. Per Kopf habe er «Tempo aus dem Ball rausnehmen» müssen, sonst hätte er ihn nicht «versenken» können. Kaum einer kann es per Kopf so gut wie «Fülle», der mit 1,89 m Körpergrösse nicht klein, aber doch auch kein Riese ist.

Legende: Sie nannten ihn Lücke Niclas Füllkrug nach dem späten 1:1 gegen die Schweiz. Keystone/Frank Augstein

Teamkollege Thomas Müller wies den BVB-Stürmer anschliessend zum Konsum eines kühlen Hopfengetränks an: «Füll den Kruuuuug», schrieb der Münchner auf Instagram, im entsprechenden Ballermann-Hit folgt der Zusatz: «mit Bier». Füllkrug lachte, als er von diesem Vorschlag hörte, meinte aber trocken: «Für mich nicht.» Nach einer kurzen Gedankenpause bekam der Dortmunder aber doch noch Durst und ergänzte schmunzelnd: «Vielleicht eins.»

Stimmigerweise schloss Füllkrug mit seinem Treffer die letzte Lücke zum Gruppensieg. Womit er seinen Trainer vor Luxusprobleme stellt. Julian Nagelsmann steht nun vor der kniffligen Frage, ob er Füllkrug mit einem Startelf-Platz belohnen oder auf eine Fortsetzung des Joker-Laufs setzen soll. Für den BVB-Profi, meinte der Bundestrainer, sei es «Freud und Leid zugleich, dass er die Rolle gut erfüllt».

13 Tore hat Füllkrug in seinen 18 Länderspielen erzielt, eine bessere Quote unter Spielern mit mindestens 15 Einsätzen haben nur «Bomber» Gerd Müller und Max Morlock. Er, der erst mit knapp 30 Jahren zum Nationalspieler wurde, ist zu den wichtigsten Akteuren bei «Schwarz-Rot-Gold» avanciert.

Ansprüche stellen will Füllkrug aber nicht. Respekt haben müssen künftige Gegner so oder so. Egal, ob «Lücke» von Anfang an spielt oder eben wieder als Super-Joker in die Bresche springt.