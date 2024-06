Die Nati will weiterkommen, Deutschland ein Sommermärchen 2.0

Legende: Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Michel Aebischer Wie weit geht es für das Nati-Trio in Deutschland? IMAGO Images/Steinsiek.ch

Die Stärkeverhältnisse

Nach schwierigen Jahren scheint Deutschland für die Heim-EM doch noch bereit zu sein. Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann wurden im Frühling 2024 Frankreich und die Niederlande in den Testspielen bezwungen. Zudem wurde auch rund ums Team wieder vieles besser gemacht. So stiess die zerstückelte Nomintions-Kampagne auf positive Resonanz. Wenn nun auch noch das Wetter stimmt, scheint ein «Sommermärchen 2.0» möglich. Beim ersten war Deutschland an der Heim-WM 2006 mit erfrischendem Fussball bis in den Halbfinal gestürmt.

Auf einen solchen Exploit hofft (mal wieder) auch die Schweizer Nati. Für die «goldene Generation» um Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodriguez und Yann Sommer könnte es gar die letzte Möglichkeit sein, an einem Grossanlass zu glänzen. Sollte die (zwar erknorzte aber doch erfolgreiche) EM-Quali mit den vielen schwachen Auftritten zum Ende des Jahres 2023 richtig analysiert worden sein, scheint vieles möglich. Allerdings spielt der Turnierbaum der Nati nicht unbedingt in die Karten.

TEAM FIFA-RANKING EM-ENDRUNDEN BESTES EM-ABSCHNEIDEN Deutschland Nr. 16 14 (1968-1988 (als BRD), 1992-2024) Europameister (1972, 1980, 1996) Schweiz Nr. 19 6 (1996, 2004, 2008, 2016-2024) Viertelfinal (2021) Ungarn Nr. 26 5 (1964, 1972, 2016-2024) 3. Platz (1964) Schottland Nr. 39 4 (1992, 1996, 2021, 2024) Gruppenphase

Die goldenen Zeiten Ungarns liegen schon etwas weiter zurück. Es waren die 50er- und 60er-Jahre, als man mit Legenden wie Ferenc Puskas, Nandor Hidegkuti und Sandor Kocsis im Konzert der ganz Grossen mitspielte. Doch mittlerweile ist das Land unter dem italienischen Trainer Marco Rossi wieder konkurrenzfähig. Die Qualifikations-Gruppe G schloss man jedenfalls ohne Niederlage vor Serbien und Montenegro ab. Das Duell mit der Schweiz am 1. Spieltag könnte gleich richtungsweisend werden.

Das vierte Team im Bunde heisst Schottland. Die «Bravehearts» qualifizierten sich nach 2021 erneut für eine Endrunde – und das mit Bravour. Vor den hochgelobten Norwegern mit Erling Haaland und Martin Ödegaard schaffte man den Sprung nach Deutschland direkt. Und weil vor 3 Jahren an der paneuropäischen EURO zwei Partien im heimischen Hampton Park stattfanden und Corona das Reisen einschränkten, werden die schottischen Fans, die «Tartan Army», heuer erstmals seit 1998 wieder so richtig an einen Grossanlass reisen können.

Die Partien

Freitag, 14. Juni, 21:00 Uhr: Deutschland – Schottland (München)

(München) Samstag, 15. Juni, 15:00 Uhr: Ungarn – Schweiz (Köln)

(Köln) Mittwoch, 19. Juni, 18:00 Uhr: Deutschland – Ungarn (Stuttgart)

(Stuttgart) Mittwoch, 19. Juni, 21:00 Uhr: Schottland – Schweiz (Köln)

(Köln) Sonntag, 23. Juni, 21:00 Uhr: Schweiz – Deutschland (Frankfurt)

(Frankfurt) Sonntag, 23. Juni, 21:00 Uhr: Schottland – Ungarn (Stuttgart)

Die Köpfe

1 / 8 Legende: Toni Kroos Bevor er im Sommer endgültig abtritt, kehrte der Mittelfeldstratege von Real Madrid in die DFB-Elf zurück. Kroos, der seine Karriere nach der EURO beenden wird, fehlt in seiner imposanten Trophäensammlung nur noch der EM-Titel. IMAGO Images/Sven Simon 2 / 8 Legende: Florian Wirtz Mit Bayer Leverkusen erlebte der 21-Jährige eine Saison der Superlative mit Meistertitel und DFB-Pokalsieg. In der DFB-Elf kommt auf noch keine 20 Länderspiele. Doch an der EURO soll der Shootingstar gemeinsam mit Jamal Musiala für deutsche Höhenflüge sorgen. IMAGO Images/Jan Huebner 3 / 8 Legende: Granit Xhaka Hat in seiner ersten Saison bei Leverkusen voll eingeschlagen und ist der Denker und Lenker im Mittelfeld. Konserviert er seine Form nur annähernd, darf sich die Nati über einen der besten 6er der Welt freuen. IMAGO Images/Sven Simon 4 / 8 Legende: Manuel Akanji Bei Manchester City ist der Abwehrmann in dieser Saison zum «Schweizer Taschenmesser» mutiert, spielte in der Verteidigung auf allen Positionen und auch im defensiven Mittelfeld. In der Nati dürfte der frischgebackene englische Meister als Abwehrpatron gesetzt sein. IMAGO Images/Shutterstock 5 / 8 Legende: Dominik Szoboszlai Mit 23 Jahren ist der Liverpool-Spieler der unumstrittene Chef im ungarischen Team. Und nicht nur das: Szoboszlai ist auch Freistoss-Künstler, Distanz-Schütze und erster Vorkämpfer. IMAGO Images/Sebastian Frej 6 / 8 Legende: Bendeguz Bolla Im Gegensatz zu Lausanne-Verteidiger Gabor Szalai schaffte der Servette-Legionär den Cut im ungarischen Team. Ob ihm die 9 Torbeteiligungen auch einen Stammplatz einbringen werden, ist noch offen. Keystone/EPAFILIP SINGER 7 / 8 Legende: Andy Robertson Bei Liverpool wetzt der 30-Jährige die Linie hoch und runter. Im schottischen Nationalteam dürfte seine Rolle weiter vorne im linken Mittelfeld liegen. Unverzichtbar ist er so oder so, wenn er seine hartnäckigen Verletzungsprobleme überwunden hat. IMAGO Images/PA Images 8 / 8 Legende: Scott McTominay Eine Stammkraft war der wuchtige Mittelfeldmotor bei Manchester United in dieser Saison nur im FA Cup – und da gewann man den Titel. Schottland führte der 27-Jährige mit 7 Toren in der EM-Quali fast im Alleingang an die EURO. IMAGO Images/PA Images

Einige Fakten

Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland wird für die Briten zum Déjà Vu. Bereits 1998 kam den Schotten die Ehre zuteil, beim 1:2 gegen den damaligen Weltmeister Brasilien ein Turnier eröffnen zu dürfen.

zwischen Deutschland und Schottland wird für die Briten zum Déjà Vu. Bereits 1998 kam den Schotten die Ehre zuteil, beim 1:2 gegen den damaligen Weltmeister Brasilien ein Turnier eröffnen zu dürfen. Der Schuh bei der DFB-Elf drückte zuletzt vor allem hinten: An einer WM oder EM blieb Deutschland zuletzt 2016 gegen die Slowakei ohne Gegentor . In den 12 Spielen danach stand hinten nie die Null.

gegen die Slowakei . In den 12 Spielen danach stand hinten nie die Null. Granit Xhaka (123), Xherdan Shaqiri (121) und Ricardo Rodriguez (114) belegen im historischen Länderspielranking 3 der ersten 4 Plätze . Nur Heinz Hermann (118) liegt noch vor Rodriguez, der an der EM aber vorbeiziehen könnte.

. Nur Heinz Hermann (118) liegt noch vor Rodriguez, der an der EM aber vorbeiziehen könnte. Mit Xhaka (Leverkusen), Yann Sommer (Inter Mailand) und Manuel Akanji (Manchester City) feierten gleich 3 Nati-Stars im Sommer den Meistertitel in einer grossen Liga.

in einer grossen Liga. Schottland war in seiner Geschichte bereits 11 Mal an grossen Turnieren dabei (8xWM, 3xWM) – für die K.o.-Phase reichte es allerdings noch nie.

Die Fortsetzung

Der Turnierbaum meint es nicht unbedingt gut mit den Teams der Gruppe A. Während der Gruppensieger es mit dem Zweiten der Gruppe C (England, Dänemark, Serbien, Slowenien) zu tun bekommt, misst sich der Gruppenzweite mit dem Zweiten der «Krachergruppe B» (Spanien, Italien, Kroatien, Albanien). Der Gruppendritte würde auf einen anderen Gruppensieger treffen.