An der EURO 2024 kommt es am Donnerstag zum Hammerduell Spanien – Italien. Im Mittelpunkt steht vor der Partie einmal mehr Alvaro Morata.

Legende: Erfährt viel Feindlichkeit in der eigenen Heimat Spaniens Captain Alvaro Morata. imago images/Bildbyran

Am Donnerstag steht in Gelsenkirchen das Topduell in der Gruppe B zwischen den beiden Auftaktsiegern Spanien und Italien auf dem Programm. Bei Spaniens Captain Alvaro Morata dürften gemischte Gefühle hochkommen.

Denn den 6. Juli 2021 im Wembley-Stadion von London wird Morata wohl sein ganzes Leben nicht vergessen: Innert Minuten avancierte er vom Helden zur tragischen Figur. Als Joker sorgte er im EM-Halbfinal gegen Italien in der 80. Minute für den Ausgleich zum 1:1 – im Elfmeterschiessen versagten ihm dann aber die Nerven. Der damalige Stürmer von Juventus Turin wurde in seiner Heimat zum grossen Buhmann.

Für mich ist es am einfachsten, nicht in Spanien zu spielen. Für mein Leben, für das, was ich erleben muss, wenn ich in unserem Land auf die Strasse gehe.

Die Wunden sind noch nicht verheilt, bis heute prägt den 31-Jährigen ein kompliziertes Verhältnis zu seiner Heimat. Vehement beklagte sich Morata dieser Tage über mangelnden Respekt und fehlende Wertschätzung. So sagte er mit Blick auf seine offene Zukunft bei Atlético Madrid: «Für mich ist es am einfachsten, nicht in Spanien zu spielen. Für mein Leben, für das, was ich erleben muss, wenn ich in unserem Land auf die Strasse gehe.»

Meine Zwillinge verstehen nicht, warum es Leute gibt, die so viel Wut auf ihren Vater haben.

Bei Heimspielen der Nationalelf muss er sich oft Pfiffe anhören. «Ich spiele besser in der Nationalmannschaft, wenn es nicht in Spanien ist», sagt er inzwischen ganz offen. Seine fünfjährigen Zwillinge, «verstehen nicht, warum es Leute gibt, die so viel Wut auf ihren Vater haben».

Zum Turnierauftakt gegen Kroatien durfte sich Morata aber feiern lassen. Nach seinem insgesamt siebten EM-Treffer liegt er in der Torschützenliste gemeinsam mit dem Engländer Alan Shearer und dem Franzosen Antoine Griezmann auf Rang drei hinter Frankreichs Michel Platini (9) und Portugals Cristiano Ronaldo (14).

05:20 Video Effizientes Spanien besiegt glückloses Kroatien verdient mit 3:0 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 20 Sekunden.

Wird Vonlanthen von Yamal abgelöst?

Mit grossem Stolz trägt Morata inzwischen die Captain-Binde im Team von Trainer Luis de la Fuente. «Ich habe hart kämpfen müssen, um dahin zu kommen, wo ich heute bin», sagte der Stürmer. Nach dem starken 3:0-Sieg gegen Kroatien dürfte Morata die Spanier auch gegen Italien als Captain anführen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei überträgt die Partie Spanien – Italien am Donnerstag ab 20:30 Uhr live. Anpfiff in Gelsenkirchen ist um 21 Uhr.

Noch mehr Augen als sonst dürften auf Toptalent Lamine Yamal gerichtet sein. Der noch nicht einmal 17-jährige Stürmer vom FC Barcelona kann Johan Vonlanthen ablösen, der seit seinem Treffer beim 1:3 der Schweizer gegen Frankreich 2004 mit 18 Jahren und 141 Tagen jüngster Torschütze der EM-Historie ist.