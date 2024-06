Legende: Hoch im Kurs beim Publikum, das SRF-Programm bei der EURO 2024 Moderator Rainer Maria Salzgeber (links) und Experte Beni Huggel führten in Köln durch das Schweizer Startspiel gegen die Ungarn. SRF

Dank einem 3:1-Erfolg gegen Ungarn ist dem Schweizer Nationalteam der Auftakt in die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland geglückt. Das Spiel am Samstagnachmittag verfolgten in der Spitze 1,15 Millionen Personen aus der Deutschschweiz live auf SRF zwei.

Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 84,2 Prozent. Auch auf den SRF-Onlineplattformen war das Interesse gross: Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App erzielte die Schweizer Partie rund 550’000 Livestream-Starts.

06:28 Video Zusammenfassung der Partie vom Samstag zwischen der Schweiz und Ungarn Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 28 Sekunden.

Auch das Interesse an der Ouvertüre war gross

Bereits das Eröffnungsspiel der UEFA EURO 2024 am Freitagabend zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland, den beiden weiteren Gruppengegnern der Schweiz, wurde vom SRF-Publikum rege verfolgt. In der Spitze sahen 677’000 Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer den 5:1-Erfolg der Deutschen live auf SRF zwei. Dazu kamen rund 485’000 Livestream-Starts auf den Onlineplattformen von SRF.

Die ersten Spiele der EM stiessen allgemein auf grosses Interesse: Neben der Schweizer Partie und dem Eröffnungsspiel lockten auch Italien-Albanien und England-Serbien zeitweise deutlich über 500'000 Personen vor die TV-Bildschirme.

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, ist entsprechend zufrieden mit dem Auftakt: «SRF zeigt als einzige TV-Anstalt im deutschsprachigen Raum alle EM-Spiele live. Diesen Service schätzt unser Deutschschweizer Publikum, was sich in den Einschaltquoten spiegelt. Wir freuen uns auf die weiteren Spiele dieser Europameisterschaft und insbesondere jene der Schweizer Nationalmannschaft.»

