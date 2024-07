Am Samstag bestreiten die Schweizer ihren Viertelfinal an der EURO 2024 gegen England. Wir liefern die Tagesübersicht der Nati.

Nach dem überragenden Sieg im Achtelfinal gegen Italien ging es für die Schweiz tags darauf am letzten Sonntag von Berlin zurück ins Basiscamp nach Stuttgart. Dort bereitet sich die Nationalmannschaft auf den bevorstehenden Viertelfinal am kommenden Samstag in Düsseldorf gegen England vor. Nach einem freien Tag am Montag geht es für die Spieler am Dienstag wieder los. Wir liefern einen Überblick über das Nati-Programm bis zum Samstag.

Dienstag: Medienkonferenz mit Yakin

Um 14 Uhr steht eine Medienkonferenz auf dem Programm. Nati-Trainer Murat Yakin wird Auskunft geben.

Um 16 Uhr trainiert das Team im Stadion Waldau, der Heimstätte der Stuttgarter Kickers. 15 Minuten davon sind für die Medienschaffenden offen.

Mittwoch: Training und Medienkonferenz

Bereits um 9:30 Uhr wird die Medienkonferenz mit einem Nati-Akteur stattfinden. Welcher Spieler Red und Antwort stehen wird, ist noch offen.

Um 11:15 Uhr beginnt das Training für das Team. Wiederum sind 15 Minuten für die Medien zugänglich.

Donnerstag: Geschlossenes Training

Erneut um 9:30 Uhr steht die Pressekonferenz an. Noch ist nicht bekannt, welcher Akteur vor die Medien tritt.

Die Nati trainiert wiederum am Vormittag. Zur Übungseinheit, die um 11:15 Uhr beginnt, haben die Medien keinen Zugang.

05:34 Video Zusammenfassung Achtelfinal Schweiz – Italien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Freitag: Abschlusstraining und Transfer nach Düsseldorf

Das (vorerst) letzte Training im Waldau-Stadion wird ab 11 Uhr stattfinden, wobei die Medien für 15 Minuten zugelassen sind.

Um 16:30 Uhr fliegt der Nati-Tross von Stuttgart nach Düsseldorf. Nach der Landung geht es direkt ins Stadion.

Voraussichtlich zwischen 18 und 18:45 Uhr findet die obligate Medienkonferenz vor dem Spieltag statt. Coach Yakin wird in der Düsseldorf Arena sicher auf dem Podium erscheinen. Zusätzlich wird noch ein Spieler für Fragen und Auskünfte zur Verfügung stehen. Im Livestream in der Sport App werden Sie hautnah dabei sein können.

Samstag: Das grosse Spiel