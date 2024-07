Legende: Ist erleichtert Frankreichs Marcus Thuram. Keystone/AP Photo/Hassan Ammar

«Ich gratuliere allen, die angesichts der Gefahr, die über unserem schönen Land schwebte, teilgenommen haben», schrieb Stürmer Marcus Thuram auf Instagram zu den Parlamentswahlen in Frankreich. «Es lebe die Vielfalt, es lebe die Republik, es lebe Frankreich. Der Kampf geht weiter.»

Am Sonntag war das rechtspopulistische Rassemblement National bei der Stichwahl zur Nationalversammlung entgegen vieler Prognosen nur drittstärkste Kraft geworden. In den vergangenen Wochen war der zunehmende Rechtsruck in Frankreich auch im EM-Quartier der Nationalmannschaft Dauerthema gewesen.

Grosse Erleichterung

Zahlreiche Spieler, darunter Kapitän Kylian Mbappé, hatten die Franzosen zum Wählen aufgefordert. «Die Erleichterung entspricht der Sorge der letzten Wochen, sie ist riesig», schrieb Abwehrspieler Jules Kounde auf X. «Herzlichen Glückwunsch an alle Franzosen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses schöne Land nicht von der extremen Rechten regiert wird.» Auch Aurélien Tchouaméni, Profi bei Real Madrid, feierte einen «Sieg des Volkes».

Für die Franzosen gilt es an der EURO in Deutschland am Dienstag wieder ernst. In München treffen sie im Halbfinal auf Spanien.

